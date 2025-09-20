Die neuen iPhone Air und iPhone 17 Modelle wurden nicht nur angekündigt, auch der Verkaufsstart liegt mittlerweile hinter uns. Damit dürften die neuen 2025er Modelle in mehreren Millionen Handy gefallen sein. Wie wir es rund um einen iPhone-Verkaufsstart gewohnt sind, tauchen auch dieses Mal zeitnah erste Teardowns auf. Auf diese Art und Weise werden nun die Akku-Kapazitäten der SIM- und eSIM-only-Modelle bestätigt.

iPhone 17 Teardowns bestätigen Akku-Kapazitäten der SIM- und eSIM-only-Modelle

Die ersten Teardowns zudem neuen iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sind aufgetaucht. Dies wird sich sicherlich in den kommenden Wochen fortsetzen. Teardowns ermöglichen einen ins Innere der Geräte und bringen oftmals ein paar spannende Details ans Tageslicht.

Die neuen Modelle verfügen über zahlreiche Designänderungen, darunter neue Kameras, ein neues Kühlsystem, neue Chips und mehr. Je nach Land und Region setzt Apple auf SIM- und eSIM-only-Modelle. Die Kollegen von Macrumors haben – basieren auf Teardown-Videos und von Apple veröffentlichten Daten – die Akkukapazitäten der neuen Modelle zusammengetragen.

iPhone Air: weltweit eSIM-Only – 3.149mAh (eSIM)

iPhone 17: unbekannt (SIM-Karte) – 3.692mAh (eSIM)

iPhone 17 Pro: 3.988mAh (SIM-Karte) – 4.252mAh (eSIM)

iPhone 17 Pro Max: 4.823mAh (SIM-Karte) – 5.088mAh (eSIM)

Im Vergleich dazu setzt Apple bei dem iPhone 16 Modellen auf folgende Akku-Kapazitäten (SIM-Karte und eSIM):

iPhone 16: 3.561mAh

iPhone 16 Plus: 4.674mAh

iPhone 16 Pro: 3.582mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685mAh

Alle iPhone 17-Modelle sind in den USA, Kanada, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren wenigen Ländern nur mit eSIM erhältlich. Bei uns in Deutschland setzt der Hersteller weiterhin auf ein SIM-Kartenfach und zusätzlich auf eine eSIM.