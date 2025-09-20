Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen drei neue Sender mit ins Portfolio aufnimmt. Konkret handelt es sich um “Pastewka”, “Bronco” und “Auf Achse”. Alle drei neuen Sender sind ab sofort bei Zattoo zu sehen.

“Pastewka”, “Bronco” und “Auf Achse”: 3 neue Sender auf Zattoo

Mit den neuen frei zugänglichen Sendern “Pastewka”, “Bronco” und “Auf Achse” gibt es ab sofort die volle Ladung Comedy, Western und Kult aus den Achtzigern. Auf “Pastewka” laufen rund um die Uhr alle Folgen der preisgekrönten Comedy Serie mit Bastian Pastewka. Der Westernsender “Bronco” präsentiert die ganze Bandbreite an beliebten Westernfilmen und bei “Auf Achse” gibt es ein Wiedersehen mit Manfred Krug in seiner Paraderolle als herzensguter Trucker Franz Meersdonk.

Pastewka

Die preisgekrönte Serie mit Bastian Pastewka, in der er eine fiktive Version seiner selbst spielt, umfasst 10 Staffeln und 100 Episoden, die bei Zattoo in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany auf dem gleichnamigen Sender rund um die Uhr laufen. Ob Beziehungsprobleme mit seiner Freundin, familiäre Schwierigkeiten oder der Kleinkrieg mit der Nachbarin, Bastian Pastewka schlägt sich in seinem Serienalltag mit den vielfältigsten Herausforderungen und Missgeschicken herum – oft nerdig und verhaltensauffällig, aber immer liebenswert.

>>> Jetzt: Zattoo kostenlos testen <<

Bronco

“Bronco” ist die ultimative Anlaufstelle für alle, die spannende, actiongeladene Western-Unterhaltung suchen. Der Sender bietet rund um die Uhr eine umfangreiche Sammlung an Westernfilmen, von zeitlosen Klassikern bis hin zu echten Kultfilmen. Zu den Highlights gehören unter anderen “Companeros” (1970), “Seine Kugeln pfeifen das Todeslied” (1969), “Big Kill – Stadt ohne Gnade” (2019) und “Der Kampf der Brüder” (1981).

Auf Achse

Eine echte Kultserie aus den Achtzigern: In “Auf Achse” ist Franz Meersdonk, gespielt von TV-Legende Manfred Krug, als Trucker in aller Herren Länder unterwegs: Dickköpfig, brummbärig und doch herzensgut. Einfach zum Verlieben! Auf dem neuen Sender laufen rund um die Uhr die Staffeln 1 – 5.