Die neueste Generation der Apple Watch ist da und bringt eine bedeutende Premiere für den deutschen Markt. Erstmals verbinden sich die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 mit dem schnellen 5G-Netz. Den exklusiven Zugang sichert sich zum Start die Deutsche Telekom (wir berichteten).

5G auf der Apple Watch 11, Ultra 3 und SE 3

Grundsätzlich unterstützen die Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 das 5G-Mobilfunknetz. Allerdings bietet die Telekom in Deutschland den Zugang aktuell exklusiv an, wie wir euch bereits berichtet haben. Andere Anbieter wie Vodafone oder o2 setzen derzeit komplett auf das LTE-Netz für die Apple Watch.

Für Nutzer bedeutet die 5G-Anbindung eine schnellere und stabilere Verbindung, auch wenn das iPhone einmal nicht in der Nähe ist. Die Einrichtung erfolgt dabei unkompliziert über eine MultiSIM zu einem bestehenden MagentaMobil-Tarif. So bleibt man unter der gewohnten Rufnummer erreichbar, ohne dass zusätzliche Kosten für die 5G-Nutzung anfallen. Sollte das 5G-Netz einmal nicht verfügbar sein, wechselt die Uhr automatisch auf das LTE-Netz und sorgt so für eine lückenlose Erreichbarkeit. Die 5G-Funktion steht für alle MagentaMobil-Tarife zur Verfügung, die ab August 2024 abgeschlossen wurden.

Möglich wird diese 5G-Anbindung durch eine Technologie namens RedCap, was für Reduced Capability steht. Man kann es sich als eine Art maßgeschneidertes 5G für kleinere Geräte wie Wearables oder Sensoren vorstellen. Im Gegensatz zu Smartphones, die für maximale Datenraten viele Antennen und große Bandbreiten benötigen, kommt RedCap mit einer schlankeren technischen Ausstattung aus. Der entscheidende Vorteil liegt im deutlich geringeren Energieverbrauch. So profitiert die Apple Watch von der hohen Geschwindigkeit des 5G-Netzes, ohne dass der Akku nach kurzer Zeit an seine Grenzen stößt.

