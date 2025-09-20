Anfang dieser Woche veröffentlichte Apple die finale Version von watchOS 26.0 für alle kompatiblen Apple Watch Modelle. Parallel zum Verkaufsstart der neuen Apple Watch Modelle am gestrigen Freitag hat Apple ein watchOS-Update für die Apple Watch Ultra 3 veröffentlicht.

watchOS 26.0.1 ist da: allerdings nur für die Apple Watch Ultra 3

watchOS 26.0.1 ist da. Zu große Erwartungen solltet ihr allerdings nicht an das Update haben. Konkret steht watchOS 26.0.1 nur für die Apple Watch Ultra 3 bereit. Zu große Erwartungen solltet ihr an das Update allerdings nicht haben. Apple führt zwar eine neue Funktion ein, allerdings richtet sich diese nur an Nutzer in Mexiko. In den Release-Notes heißt es

Mit diesem Update werden „Nachrichten“ und „Wo ist?“ via Satellit in Mexiko für die Apple Watch Ultra 3 aktiviert.

Ob das Update Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen an Bord hat, ist nicht bekannt.

So installiert ihr das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein