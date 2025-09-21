Mit dem Verkaufsstart des iPhone 17 Lineups müssen wir nicht lange auf die ersten Teardown-Videos warten. Den Start macht der YouTube-Kanal REWA Technology, der sich den inneren Werten des iPhone 17 Pro widmet. Im Zuge eines weiteren Teardown bestätigt sich zudem, dass Apple beim Pro-Modell auf Qualcomms Snapdragon X80-Modem setzt.

Verbesserte Reparierbarkeit, Kamera und Mainboard

Anstatt wie bisher stark auf Klebstoff zu setzen, kommen im iPhone 17 Pro deutlich mehr Schrauben zum Einsatz. Diese simple Änderung dürfte die Reparatur des Geräts erheblich erleichtern. Ein Austausch von Komponenten wird dadurch weniger riskant und potenziell günstiger.

Bei den Kernkomponenten hat sich einiges getan. Der Teardown bestätigt, dass Apple sowohl in der Hauptkamera als auch in der Frontkamera größere Sensoren verbaut. In der Praxis bedeutet dies eine bessere Lichtausbeute, was sich vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen in detailreicheren und rauschärmeren Fotos bemerkbar macht.

Das Mainboard wurde ebenfalls komplett überarbeitet. Es ist nicht nur dichter bestückt, sondern auch horizontal im Gehäuse platziert. Die Neuausrichtung könnte einen praktischen Vorteil bieten, denn sie verbessert möglicherweise den Schutz bei Stürzen. Ein kleiner Stolperstein für Bastler zeigt sich jedoch im Detail. So überlappt sich der NAND-Speicherchip teilweise mit dem A19-Prozessor auf der gegenüberliegenden Seite der Platine, was bei einem Austausch zu Problemen führen könnte.

Hier das Teardown-Video von REWA Technology:

Qualcomms letzter Auftritt

Auf der chinesischen Plattform Bilibil bestätigt derweil ein Teardown-Video des iPhone 17 Pro Max den Einsatz des Snapdragon X80-Modems von Qualcomm. Der Chip ist das Herzstück der Mobilfunkverbindung und bringt eine interessante Neuerung mit. Er verfügt über eine dedizierte KI-Hardware, welche die Datenraten, Latenz und Energieeffizienz intelligent optimieren soll.

Der X80 unterstützt zudem den schnellen mmWave 5G Standard, der allerdings nur in den US-Modellen des iPhone 17 verfügbar ist. Während mmWave in dicht besiedelten Gebieten sehr hohe Geschwindigkeiten ermöglicht, bleibt für Nutzer außerhalb der USA das bewährte, aber langsamere Sub-6GHz 5G.

Der X80 markiert wohl das Ende einer Ära. Es wird erwartet, dass Apple ab der iPhone 18 Generation auf seine selbst entwickelten Modems setzt und sich damit endgültig von Qualcomm verabschiedet. Beim iPhone Air kommt bereits Apples C1X-Chip zum Einsatz.