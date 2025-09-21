Die Woche nach dem iPhone-Vorbestellungsstart dient seit jeher als erster Indikator für die Kundenwünsche. Waren es bisher die Pro-Modelle, die mit großem Abstand in der Gunst der Käuferschaft vorne lagen, zeigt sich bei der iPhone 17 Generation, dass sich nun das Standard-Modell einer unerwartet hohen Beliebtheit erfreuen kann.

Produktion des iPhone 17 wird erhöht

Wie The Information berichtet, hat Apple seine Partner in der Lieferkette angewiesen, die Fertigung des normalen iPhone 17 spürbar hochzufahren. Der renommierte Auftragsfertiger Luxshare Precision soll die tägliche Produktion beispielsweise um beachtliche 40 Prozent steigern. Gleichzeitig wurde ein wichtiger Zulieferer für nicht-elektrische Bauteile gebeten, seine Produktion um etwa 30 Prozent zu erhöhen. Solche Anpassungen sind zwar ein üblicher Vorgang nach dem Start der Vorbestellungen, doch das jetzige Ausmaß deutet darauf hin, dass Apples ursprüngliche Prognosen von der starken Nachfrage deutlich übertroffen wurden. Das preisgünstigste Modell der neuen iPhone-Serie scheint einen Nerv getroffen zu haben.

Die neue Anziehungskraft des Einstieggeräts

Ursprünglich ging Apple davon aus, dass das Standard-Modell nur etwa ein Viertel der gesamten Produktion ausmachen würde. Die teureren Pro-Modelle sollten mit rund 65 Prozent den Löwenanteil für sich beanspruchen. Die starke Nachfrage nach dem Basisgerät deutet nun auf ein verändertes Kaufverhalten hin.

Viele Kunden scheinen preissensibler zu agieren, als von Apple erwartet. Der Hauptgrund für diese Verschiebung ist schnell gefunden. Erstmals hat Apple das Basis-Modell mit Premiumfunktionen ausgestattet, die lange Zeit exklusiv den Pro-Geräten vorbehalten waren. Ein ProMotion-Display für butterweiche Animationen, ein sichtbar verbessertes Kamerasystem und die praktische Center Stage Funktion für die Frontkamera machen das iPhone 17 zu einem technologisch runden und preislich attraktiven Gesamtpaket. Der Mehrwert der Pro-Modelle scheint für viele alltägliche Nutzer den erheblichen Aufpreis nicht mehr vollständig zu rechtfertigen.

Selbstverständlich ist es noch zu früh, um von Gewinnern oder Verlierern im neuen iPhone-Aufgebot zu sprechen. Die Absatzzahlen der kommenden Monate werden das wahre Bild der Nachfrageverhältnisse zeichnen. Mit der strategischen Aufwertung des Standard-Modells hat Apple jedoch womöglich genau den richtigen Weg eingeschlagen, auch wenn die hohe Nachfrage die eigenen Planungen nun etwas durcheinanderwirbelt.