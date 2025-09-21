Mit dem neuen iPhone Air (iPhone Air mit Vertrag könnt ihr hier bestellen) versprach Apple nicht weniger als das widerstandsfähigste iPhone aller Zeiten. Solche großen Worte wecken natürlich Erwartungen und somit waren wir durchaus gespannt auf den alljährlichen iPhone-Belastungstest des bekannten YouTubers JerryRigEverything. Seine Tests sind berüchtigt dafür, die Grenzen der neuesten Smartphones schonungslos aufzuzeigen. Nun liegen die Ergebnisse für das iPhone Air vor.

Beeindruckende Biegefestigkeit

Die erste Prüfung war der gefürchtete Biegetest. Hier zeigte das iPhone Air eine erstaunliche Stärke. Trotz vollem Krafteinsatz war es dem Tester unmöglich, das Gerät mit bloßen Händen zu verbiegen. Das Smartphone gab unter dem Druck zwar flexibel nach, kehrte aber sofort wieder in seine perfekte flache Form zurück. Damit dürfte die Sorge vor einem verbogenen iPhone in der Hosentasche der Vergangenheit angehören. Erst eine mechanische Apparatur konnte das Gerät an seine Belastungsgrenze bringen. Es waren unglaubliche 98 Kilogramm punktueller Druck nötig, um das Frontglas zu brechen. Selbst danach funktionierte der Touchscreen noch und die Rückseite aus Glas blieb unversehrt.

Hohe Kratzfestigkeit des Displays

Ebenfalls eindrucksvoll war die Leistung des neuen Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite. Bisherige iPhone-Modelle zeigten im Kratztest ab Stufe 6 der Mohs Härteskala erste Spuren, was dem Kontakt mit Sand oder feinen Metallpartikeln entspricht. Das iPhone Air meisterte diese Hürde fast ohne sichtbare Spuren. Erst bei Stufe 7 waren leichte oberflächliche Kratzer erkennbar. Für den alltäglichen Gebrauch ist das ein enormer Fortschritt. Die Gefahr von unschönen Mikrokratzern durch Schlüssel in derselben Tasche wird mit dem neuen Ceramic Shield deutlich reduziert. Apples Behauptung einer dreifach verbesserten Kratzfestigkeit ist also keine reine Marketingaussage.

Apples robustestes Smartphone

Der umfangreiche Test beweist, dass Apple sein Versprechen eingelöst hat. Das iPhone Air ist tatsächlich ein außergewöhnlich robustes Stück Technik, das für die Herausforderungen des Alltags bestens gewappnet ist. Besonders die spürbar verbesserte Kratzfestigkeit des Displays stellt einen echten Mehrwert dar. Dabei gibt die enorme Stabilität des Gehäuses ein sicheres Gefühl. Wer dennoch auf maximalen Schutz setzt, kann natürlich weiterhin eine Hülle verwenden. Es ist jedoch gut zu wissen, dass man hier ein Smartphone in den Händen hält, das auch ohne zusätzliche Panzerung einiges aushält.

In dem Video gibt es den kompletten Härtetest des iPhone Air:

