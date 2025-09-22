Die Vision Pro ist ein großartiges Gerät für Videos, insbesondere für solche, die in Apples „Immersive Video“-Format aufgenommen wurden. Die Entwicklung immersiver Videotechnologien eröffnet neue Möglichkeiten für das Erleben virtueller Realität. Seit dem Release der Vision Pro hat Apple kontinuierlich neue Videos für das Mixed-Reality-Headset veröffentlicht. Jetzt legt das Unternehmen nach und kündigt eine beeindruckende Welle neuer immersiver Filme an, die in Zusammenarbeit mit namhaften Studios und Marken wie Red Bull, CNN und der BBC entstanden sind.

Apple Immersive Video

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlen soll. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, sei es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder entlegene Orte.

Ein spannendes Detail der jüngsten Ankündigung ist die technische Grundlage vieler neuer Filme. Zum ersten Mal kommt die speziell entwickelte URSA Cine Immersive Kamera von Blackmagic Design zum Einsatz. Dieses Kamerasystem wurde konzipiert, um die Welt in einer Detailtiefe und einem Realismus einzufangen, die das immersive Format noch besser machen. Die Nachbearbeitung dieser aufwendigen Aufnahmen erfolgt ebenfalls mit professioneller Software. Auf dem Mac kommt dabei DaVinci Resolve Studio zum Einsatz.

Kommen wir nun zu den neuen Videos, die im Laufe der nächsten Monate kostenlos in der Apple TV App für die Vision Pro veröffentlicht werden:

Tour De Force

Den Anfang der neuen Content-Offensive macht „Tour De Force“ von CANAL+ und MotoGP. Der Film begleitet den Fahrer Johann Zarco bei seinem dramatischen Sieg beim Großen Preis von Frankreich. Nach 71 Jahren gewinnt endlich wieder ein Franzose das Heimrennen vor über 300.000 begeisterten Fans. Um dieses Erlebnis so authentisch wie möglich zu machen, waren vier der neuen Immersiv-Kameras direkt an der Strecke positioniert. Gepaart mit Ambisonic-Mikrofonen für räumlichen Klang entsteht so das Gefühl, selbst im Regen an der Rennstrecke zu stehen.

World of Red Bull

Wer nach noch mehr Action sucht, wird bei „World of Red Bull“ fündig. Die erste Episode entführt den Zuschauer in die unberührte Wildnis von British Columbia zum Freeskiing mit den besten Athleten der Welt. Später folgt eine weitere Folge über das Big-Wave-Surfen vor der Küste von Tahiti. Red Bull liefert hier das, was man von der Marke erwartet. Spektakuläre Bilder und das Gefühl, bei etwas Unmöglichem dabei zu sein. Die erste Folge von World of Red Bull, „Backcountry Skiing“, wird im Dezember veröffentlicht.

A Night at the BBC Proms

Mit „A Night at the BBC Proms“ wird erstmals ein klassisches Konzert mit der Vision Pro immersiv erlebbar. Man sitzt quasi neben dem Pianisten Lukas Sternath, während er von der Kraft des BBC Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall umgeben ist. Dieses besondere Erlebnis bringt klassische Musik auf eine ganz neue, persönliche Ebene. „A Night at the BBC Proms“ wird im Herbst veröffentlicht.

Journey to Antarctica

Für Naturfreunde produziert CNN mit „Journey to Antarctica“ eine Expedition in die Antarktis. Gemeinsam mit dem Korrespondenten Bill Weir trifft man auf Kaiserpinguine und ihre frisch geschlüpften Küken. Der Film beleuchtet dabei auch die ernsten Auswirkungen des Klimawandels auf diesen fragilen Lebensraum.

Julaymba

Ein weiteres Naturerlebnis bietet „Julaymba“. Die preisgekrönte Dokumentation führt in den ältesten Regenwald der Welt in Australien. Sie lässt den Zuschauer an der Kultur der indigenen Bevölkerung, den Eastern Kuku Yalanji, teilhaben und schafft eine tiefe Verbindung zwischen Natur und Tradition.

Experience Paris

Wem der Sinn eher nach urbanen Erkundungen steht, kann mit „Experience Paris“ die französische Hauptstadt neu entdecken. Der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen einer Drei-Sterne-Küche, steigt auf den Eiffelturm und schlendert durch die Gassen von Montmartre.

CORTIS

Für Freunde der modernen Popkultur öffnet „CORTIS“ die Türen zur Welt des K-Pop. Die Dokumentation begleitet die neueste Boyband von BIGHIT MUSIC, dem Label hinter den globalen Phänomenen BTS und TOMORROW X TOGETHER. Zuschauer erhalten einen intensiven Einblick in die harte Arbeit im Proberaum, wo die Choreografie für den ersten Song entsteht.

Neue Episoden bekannter Apple-Serien

Apples eigene Produktionen erhalten ebenfalls Zuwachs. Die Dokuserie „Wildes Tierreich“ zeigt in einer neuen Folge junge Orang-Utans in einer Auffangstation auf Borneo. Derweil erkundet die Reiseserie „Höhenflug“ in der nächsten Episode die herbstlichen Landschaften von Maine aus der Vogelperspektive.