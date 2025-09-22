Seit einiger Zeit ist bekannt, dass OpenAI an eigenen Hardware-Produkten arbeiten. Nun heißt es, dass das Unternehmen unter anderem Mitarbeiter von Apple abwirbt, um seine Projekte zu realisieren.

Apple verliert angeblich weitere Mitarbeiter an OpenAI

The Information berichtet, dass OpenAI angeblich mit Lieferanten über Produkte gesprochen, die einem intelligenten Lautsprecher ohne Display ähneln. Zudem soll über smarte Brillen, Diktiergeräte und einem tragbaren PIN gesprochen worden sein. Ende 2026 oder Anfang 2027 sollen die ersten Hardware-Produkte von OpenAI auf den Markt kommen.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass es OpenAI gelungen ist, Apple-Mitarbeiter mit lukrativen Vergütungspaketen und Versprechungen von weniger Bürokratie und mehr Zusammenarbeit zu locken. Allein in diesem Jahr sollen mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter von Apple, die an verschiedenen Hardware-Produkten gearbeitet haben, zu OpenAI gewechselt sein. Im Vergleich dazu waren es im gesamten letzten Jahr nur zehn Mitarbeiter.

Der Bericht behauptet weiter, dass Apple offenbar überrascht über den Abgang talentierter Mitarbeiter zu OpenAI gewesen sei. Im vergangenen Monat sagte das Unternehmen abrupt ein externes Meeting seiner amerikanischen und chinesischen Produktions- und Lieferkettenteams in China ab, weil Apple-Führungskräfte befürchteten, das Meeting würde zu viele Mitarbeiter zu lange von Cupertino fernhalten – und das zu einem Zeitpunkt, an dem es weitere Abwanderungen zu OpenAI verhindern müsse.

Darüber hinaus wurde Luxshare, der chinesische Hersteller von iPhones und AirPods, mit der Montage mindestens eines der kommenden Geräte von OpenAI beauftragt. OpenAI hat sich offenbar auch an Goertek gewandt, das AirPods, HomePods und Apple Watches zusammenbaut, um Komponenten wie Lautsprecher zu liefern.