Apple erweitert die Home-App mit iOS 26 um eine Neuerung namens „Adaptive Temperature“. Die Funktion soll Heiz- und Kühlgeräte im Smart Home automatisch steuern und sich dabei ganz nach den Bewohnern richten. So agiert das System vorausschauend und unterscheidet, ob jemand zu Hause ist, nur kurz weg ist oder sich auf einer längeren Reise befindet.

Adaptive Temperature

Die Grundlage für die neue Funktion bildet ein internes Aktivitätsprotokoll. Die Home-App merkt sich, wann das Haus belebt ist und wann nicht. Entsprechend wird die Temperatur in dem Haushalt geregelt. Dabei wird der Zustand der Situation nur diskret erfasst, ohne festzuhalten, wer genau kommt oder geht. Für Haushalte, die bereits mit Bewegungssensoren ausgestattet sind oder in denen die Bewohner ihren Standort regelmäßig teilen, soll die adaptive Regelung schnell zu einem spürbaren Komfortgewinn führen.

Richtig clever wird es mit der optionalen Funktion „Predict Arrival“. Hier versucht die Home-App, die Ankunftszeit eines Bewohners vorherzusagen. Dafür nutzt sie wiederkehrende Routinen, Kalendereinträge oder sogar aktuelle Navigationsdaten aus Apples Karten-App. So wird das Zuhause schon auf die Wunschtemperatur gebracht, bevor man die Einfahrt erreicht. Apple versichert, dass alle erfassten Daten ausschließlich auf den Geräten der Nutzer verbleiben.

Kontrolle und Kompatibilität

Wer die Automatik nicht nutzen möchte, kann sie jederzeit in den Einstellungen der Home-App deaktivieren. Dort lässt sich auch das gesamte Aktivitätsprotokoll löschen. Gäste oder Familienmitglieder ohne Administratorrechte können die Funktion zwar nicht abschalten, haben aber die Kontrolle darüber, ob ihr eigener Standort geteilt wird.

Spannend bleibt die Frage, welche Thermostate von Drittherstellern „Adaptive Temperature“ von Beginn an unterstützen. Es ist denkbar, dass hier erst Updates der Hersteller nötig werden, damit die neue adaptive Steuerung reibungslos funktioniert.