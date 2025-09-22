EcoFlow hat heute die neue TRAIL-Serie angekündigt. Dabei handelt es sich um mobile DC-Powerstations zur Stromversorgung im Freien für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Festivals und Arbeiten abseits des Stromnetzes. Die neue TRAIL-Serie umfasst TRAIL 200 DC, TRAIL 300 DC und TRAIL Plus 300 DC. EcoFlow TRAIL 200 DC und TRAIL 300 DC können ab sofort vorbestellt werden. Während der Frühbucherphase bis zum 22. Oktober erhalten Kunden, die TRAIL 200 DC oder TRAIL 300 DC kaufen, ein kostenloses 65-W-Ladegerät.

EcoFlow kündigt neue TRAIL-Serie an

Laut EcoFlow wurden TRAIL 200 DC, TRAIL 300 DC und TRAIL Plus 300 DC entwickelt, um eine vielseitige, effiziente Gleichstromversorgung in einem tragbaren Formfaktor zu bieten.

Drei Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse

TRAIL 200 DC: Das leichteste und kompakteste Modell, ideal für minimalistische Setups und Tagesausflüge.

TRAIL 300 DC: Größere Kapazität und Leistung für Wochenendcamping und breitere Geräteabdeckung.

TRAIL Plus 300 DC: Entspricht der Kapazität der 300er-Klasse mit zusätzlichen Anschlüssen und schnellerem, flexiblerem Laden für Campingplätze mit mehreren Geräten.

Die neue TRAIL-Serie liefert bis zu 288Wh Kapazität und bis zu 300W reine Gleichstromleistung. Laut Hersteller liegt die Entladeeffizienz bei 95 Prozent, wodurch Umwandlungsverluste reduziert und die Laufzeit verlängert werden. Mit an Bord sind verschiedene Anschlüsse, u.a. USB-C mit bis zu 140W, eine 12V Autosteckdose und mehr.

Preis & Verfügbarkeit

Ab sofort könnt ihr EcoFlow TRAIL 200 DC und TRAIL 300 DC über die EcoFlow Website und Amazon zum Preis von 149 Euro bzw. 179 Euro bestellen. Während der Frühbucherphase bis zum 22. Oktober erhaltet ihr beim Kauv von TRAIL 200 DC oder TRAIL 300 DC, ein kostenloses 65-W-Ladegerät. Der Preis für das TRAIL Plus 300 DC liegt bei 199 €, die Verfügbarkeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.