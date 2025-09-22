Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 1 zu iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht. Damit geht es in die nächste Beta-Runde und eingetragene Entwickler haben die Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates auseinander zu setzen.

Apple gibt Beta 1 zu iOS 26.1 & iPadOS 26.1 frei

Nachdem die finale Version von iOS 26 und iPadOS 26 am 15. September 2025 freigegeben wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis Apple die nächste Beta-Runde eröffnet. Am heutigen Tag ist es soweit und soeben hat Apple die erste Beta der X.1 Updates freigegeben.

Am Einfachsten erfolgt die Installation am über iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dabei muss allerdings die Apple ID eures Entwicklerkontos hinterlegt sein.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, welche Verbesserungen die kommenden Updates auf iOS 26.1 und iPadOS 26.1 mit sich bringen werden. Wir gehen aktuell davon aus, dass Apple nicht nur Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert, sondern auch die ein oder andere neue Funktion implementiert. Sobald sich abzeichnet, welche Neuerungen die Beta 1 an Bord hat, werden wir uns natürlich zu Wort melden.

Im vergangenen Jahr erschien das Update auf iOS 18.1 übrigens Ende Oktober. Ein paar wenigen Wochen müssen wir uns vermutlich noch gedulden, bis Apple iOS 26.1 (und iPadOS 26.1) für alle Nutzer freigibt.

Update: Die Beta 1 zu macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 und visionOS 26.1 steht auch bereit.