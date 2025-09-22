Eine Woche ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 26 veröffentlicht hat. In Kürze dürfte iOS 26.0.1 erscheinen. Auch wenn Siri zuletzt geschwächelt hat, hat Apple seinem digitalen Sprachassistenten mit dem Update auf iOS 26 fünf spannende Neuerungen verpasst. Den nächsten Schwung an Siri-Verbesserungen dürfte iOS 26.4 im Frühjahr 2026 mit sich bringen.

iOS 26: Siri erhält 5 spannende Neuerungen

Begleitend zur Freigabe von iOS 26 hat Apple ein Dokument veröffentlicht, welches rund 200 Neuerungen thematisiert. Interessanterweise spricht Apple von fünf Siri-Upgrades, die iOS 26 enthält. Folgende Neuerungen bietet iOS 26 für Siri

Siri-Produktwissen: Geräte- und Kontextbewusstsein

Bei der Bereitstellung von Produktinformationen berücksichtigt Siri jetzt den Kontext auf dem Bildschirm und dem Gerät, einschließlich Informationen zu euren Einstellungen, eurem Modell und eurer Software.

Dateien aus ChatGPT erstellen

Ihr könnt ChatGPT jetzt bitten, basierend auf der Antwort auf eine Eingabeaufforderung wie „Tabelle erstellen“ ein Dokument zu erstellen. Speichert es anschließend mit ShareSheet in „Dateien“ oder öffnet es in eurer bevorzugten App.

Kopieren und Einfügen von Antworten aus ChatGPT mit umfangreicher Formatierung

Behaltet beim Kopieren und Einfügen von Antworten aus ChatGPT an neuen Stellen die umfangreiche Formatierung bei, z. B. Fettdruck, Links, Überschriften, Inline-Bilder, Aufzählungspunkte und Tabellen.

ChatGPT-Antworten mit Aktionen nachverfolgen

Siri kann euch dabei helfen, auf Antworten von ChatGPT zu reagieren. Wenn ihr also beispielsweise fragt: „Welche Songs eignen sich am besten für Karaoke?“, könnt ihr anschließend sagen: „Spiel den dritten.“

AirPlay-Verbesserungen mit Siri

Wenn ihr AirPlay zum Abspielen von Musik auf eurem HomePod verwendet, könnt ihr Siri jetzt bitten, die Musik auf anderen HomePod-Lautsprechern in eurem Zuhause abzuspielen.