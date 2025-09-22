Seit Ende letzter Woche sind die neuen iPhone Air und iPhone 17 (Pro) Modelle im Handel. Seitdem wurden die Geräte schon zahlreichen Tests unterzogen. Ein spannender Test war zum Beispiel die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit des ultradünnen iPhone Air. Nun hat sich ChargerLAB den den Ladegeschwindigkeiten beim iPhone 17 Pro Max in Kombination mit verschiedenen Original Apple USB-C Ladegeräten gewidmet. Dabei kamen Ladegeräte zwischen 18W und 140W zum Einsatz.

iPhone 17 Pro Max: Test der Ladegeschwindigkeit mit Original Apple USB-C Ladegeräten

Das iPhone 17 Pro Max erreichte mit den folgenden Apple-Ladegeräten eine maximale Ladegeschwindigkeit von rund 36W:

40W dynamisches Netzteil mit 60W Max (nicht in Deutschland erhältlich)

61W USB-C-Netzteil

67 W USB-C-Netzteil

70W USB-C-Netzteil

96W USB-C-Netzteil

140W USB-C-Netzteil

Im vergangenen Jahr konnte das iPhone 16 Pro Max mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von rund 30W geladen werden. Damit lässt sich das iPhone 17 Pro Max etwas schneller laden. Das kleinere iPhone 17 Pro kommt übrigens auf auch die gleichen 36W.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple spricht davon, dass sich das iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro max mit einem kompatiblen Ladegeräte in 20 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen. Im vergangenen Jahr benötigten das iPhone 16, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max für diese Disziplin 30 Minuten.