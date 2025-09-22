DR. SIM – ein Angebot von Klarmobil – passt sein Portfolio an und reduziert den Preise für die 100GB Allnet-Flat (monatlich kündbar und 24 Monate Laufzeit). Statt 14,99 Euro werden nur noch 12,99 Euro monatlich fällig. Alternativ stehen euch eine 20GB Allnet-Flat und eine 50GB Allnet-Flat zur Auswahl. Entscheidet ihr euch für einen 24 Monatsvertrag, so entfällt der einmalige Anschlusspreis.

Preissturz bei DR. SIM: 100GB Allnet-Flat nur 12,99 Euro mtl.

Bei DR- SIM habt ihr die Qual der Wahl. Benötigt ihr 20GB, 50GB oder 100GB Datenvolumen? Egal für welchen Tarif ihr euch entscheidet, eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming sind inklusive.

100GB Allnet-Flat

100GB 5G Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

12,99 Euro mtl.

Kein Anschlusspreis (24 Monate)

Erscheinen euch 100GB „überdimensioniert“? So könnt ihr euch auch für die 20GB Allnet-Flat für 7,99 Euro mtl. bzw. die 50GB Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. entscheiden.

