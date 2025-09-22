Wer ein iPhone kauft, trifft eine Entscheidung für die Ewigkeit, zumindest was den internen Speicher angeht. Der SSD-Chip ist fest auf der Hauptplatine verlötet. Ein späteres Upgrade ist damit für die meisten Nutzer ausgeschlossen. Unmöglich ist es jedoch nicht, wie uns in den letzten Jahren einige wagemutige Bastler mit einer guten Portion Fachwissen bewiesen haben. Der chinesische YouTuber DirectorFeng hat sich nun der Herausforderung gestellt und sein neues iPhone 17 Pro Max mit mehr Speicher ausgestattet.

Speicher-Upgrade für das iPhone 17 Pro Max

Kaum war das neue iPhone 17 Pro Max mit 256 Gigabyte Speicher angekommen, lag es auch schon auf der Werkbank von DirectorFeng. In einem beeindruckenden Video dokumentiert der YouTuber den Eingriff, bei dem er den originalen Speicher-Chip entfernt und mit einem größeren austauscht. Die Aufnahmen gewähren dabei einen seltenen Einblick in das filigrane Innenleben des Geräts und offenbaren, wie extrem dicht die Bauteile gepackt sind.

Ungeplante Hindernisse

Ursprünglich schwebte DirectorFeng ein Upgrade auf zwei Terabyte vor. Doch wie bei solcher Pionierarbeit üblich, lief nicht alles nach Plan. Der neu erworbene Flash-Speicher passte schlichtweg nicht. Unbeirrt wich er auf einen Chip mit einem Terabyte aus, der sich erfolgreich einbauen ließ. Nach dem relativ komplizierten Einlöten und dem Aufspielen von iOS über den DFU-Modus erkannte das iPhone die größere SSD tatsächlich ohne Probleme.

Lohnt sich der Aufwand?

Die hohen Aufpreise für mehr Speicherplatz bei Apple wecken verständlicherweise den Wunsch nach günstigeren Alternativen. Das Video macht jedoch unmissverständlich klar, dass der Weg über die nachträgliche Aufrüstung keine praktikable Option darstellt. Der Austausch erfordert nicht nur Spezialwerkzeug, sondern auch enormes Fingerspitzengefühl und tiefgehende Erfahrung im Umgang mit Mikroelektronik. Der manuelle Aufwand ist so immens, dass selbst eine Reparaturwerkstatt kaum einen Preisvorteil gegenüber Apple bieten könnte. Das Experiment bleibt somit ein spannendes Schaustück, aber keine praxistaugliche Lösung.

Hier das Video zum Speicher-Upgrade Marke Eigenbau: