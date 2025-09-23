Apple Arcade hat einen Ausblick gegeben, welche neuen Spiele im kommenden Monat auf der Spiele-Abo-Plattform veröffentlicht werden. Am 02. Oktober geht es mit „Thomas & Friends: Let’s Roll+„, „Dominoes: Classic Tile Game+“ und „Piffle+“ los, bevor am 16. Oktober mit „NBA 2K26 Arcade Edition“ ein echtes Highlight auf euch wartet.

Apple Arcade: 4 neue Spiele im Oktober

Nachdem kürzlich NFL Retro Bowl 26 auf Apple Arcade startete, startet im Oktober das nächste sportliche Highlight auf der Spiele-Abo-Plattform. Die Rede ist von NBA 2K26 Arcade Edition. Vollgepackt mit lustigen neuen Funktionen und In-Game-Grafiken bringt diese Sonderausgabe der bei den Fans beliebten Serie Arcade-Spieler mitten in die NBA-Action, um ein Meisterschaftsteam aufzubauen oder in Online-Spielen mit ihren Freunden und ihrer Familie anzutreten.

In NBA 2K26 Arcade Edition können NBA-Fans die größten Epochen in der Geschichte der Liga mit den neuen NBA-Eras im Association-Modus noch einmal erleben. Zu den weiteren Funktionen gehören Multiplayer-Spiele im MyCAREER-Modus und aktualisierte authentische Mannschaftsaufstellungen, die die neuesten Züge widerspiegeln.

Bevor NBA 2K26 Arcade Edition am 16. Oktober startet, können sich Abonnenten bereits ab dem 02. Oktober auf „Thomas & Friends: Let’s Roll+„, „Dominoes: Classic Tile Game+“ und „Piffle+“ freuen.

Apple Arcade ist für 6,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder ein Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Zudem ist Apple Arcade Teil der Apple One Angebote.