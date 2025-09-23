Apple hat bekannt gegeben, dass sein Retail Store „Apple Ginza“ an diesem Freitag (26. September 2026) eine große Wiedereröffnung in neuem Design feiert. Apple Ginza war übrigens der erste der Store, den Apple außerhalb der USA eröffnete. Nun kehrt dieser in einem brandneuen vierstöckigen Design zurück.

Apple Ginza: Wiedereröffnung am 26. September in neuem Design

Apple Ginza wurde ursprünglich 2003 eröffnet und war zuletzt „in die Jahre“ gekommen. Dies hat Apple zum Anlass genommen, den Store zu renovieren und mit dem aktuellen Design-Konzert zurückzubringen. Der Store Scheit für Apple eine so große Bedeutung zu haben, dass ich in der begleitenden Pressemitteilung nicht nur die Apple Senior Vice President of Retail and People Deirdre O’Brien zu Wort meldet, sondern auch Apple CEO Tim Cook.

„Apple Ginza hat als unser allererstes Einzelhandelsgeschäft außerhalb der USA einen besonderen Platz in unseren Herzen, und seine Eröffnung vor mehr als 20 Jahren markierte ein neues Kapitel in der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt treten“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Diese Wiedereröffnung ist ein weiterer unglaublicher Meilenstein auf unserer Reise hier in Japan und ein Symbol für unsere starken Bindungen zu Kunden und Gemeinden im ganzen Land. Wir könnten nicht aufgeregter sein, die Türen zu diesem wunderschön gestalteten Raum zu öffnen, unsere neuesten Produkte zu teilen und auf der unglaublichen Geschichte aufzubauen, die wir teilen.“

Apple Ginza bietet Kunden die gesamte Produktpalette, darunter iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max über Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 und AirPods Pro 3 sowie Zubehör an. Darüberhinaus können sämtliche Services, wie personalisierte Shopping Sessions mit einem Apple Specialist, monatliche Finanzierungsoptionen und ein Upgrade durch das Apple Trade In Programm Anspruch genommen werden.

Zur Feier des Tages gibt es nicht nur eine spezielle Apple-Geschenkkarte. Um die Wiedereröffnung zu feiern, wird Apple Ginza auch in Zusammenarbeit mit der japanischen Supergruppe Number_i eine spezielle Today at Apple Spotlight-Sitzung starten, die durch ihre Single „U.M.A.“ Spatial Audio und Spatial Video erforscht.