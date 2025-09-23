Apple hat eine neue Investition zum Schutz und zur Wiederherstellung eines Redwood-Waldes in Kalifornien angekündigt. Das Projekt ist Teil des unternehmenseigenen Restore Fund, der weltweit in naturbasierte Lösungen zur Kohlenstoffbindung investiert. Die Maßnahme ist ein zentraler Bestandteil von Apples Strategie, bis 2030 entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO₂-neutral zu werden, wobei Wälder als entscheidender Faktor zur Erreichung dieses Ziels gelten.

Das Konzept hinter dem Restore Fund

Der im Jahr 2021 gemeinsam mit Partnern wie Goldman Sachs und Conservation International ins Leben gerufene Restore Fund soll gezielt Investitionen in den Umweltschutz bündeln. Die Idee ist wirkungsvoll und dient Apples Ziel, CO₂-neutral zu werden. Durch die Finanzierung von Wiederaufforstungs- und Naturschutzprojekten werden Ökosysteme gestärkt und gleichzeitig CO₂ aus der Atmosphäre gebunden. Apple nutzt die daraus entstehenden Emissionszertifikate, um die verbleibenden Emissionen auszugleichen, die nach drastischen Reduktionen in der eigenen Lieferkette noch anfallen. Inzwischen haben sich auch Zulieferer wie TSMC und Murata dem Fonds angeschlossen.

Das Gualala River Forest Projekt

Das jüngste Vorhaben konzentriert sich auf den Gualala River Forest in Kalifornien, eine Region, die für ihre beeindruckenden Redwood Bäume bekannt ist. In Zusammenarbeit mit The Conservation Fund, einer gemeinnützigen Organisation, die bedrohte Waldgebiete erwirbt und schützt, investiert Apple in die nachhaltige Bewirtschaftung dieser wichtigen Landschaft. In der Praxis bedeutet das, dass der Wald nicht nur vor Abholzung bewahrt, sondern auch so gepflegt wird, dass er langfristig gesund wachsen kann. Das sichert den Lebensraum für Hunderte von Tierarten und stärkt die lokale Wirtschaft, die stark von den Wäldern abhängt.

Ein weltweites Netz für die Natur

Das Engagement in Kalifornien ist nur ein Teil einer globalen Strategie. Der Restore Fund ist bereits auf sechs Kontinenten aktiv und unterstützt zwei Dutzend Projekte. Dazu gehören der Schutz von Wäldern in Maine und North Carolina sowie Investitionen in einen gemischten gemäßigten Regenwald in Washington. Apple kündigte zudem weitere Zuschüsse an, um unter anderem Mangrovenwälder in Indien zu schützen und das Roots and Shoots Programm des Jane Goodall Institute zu fördern.