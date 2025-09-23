Einmal iOS 26, immer iOS 26? Solltet ihr euer iPhone bereits auf iOS 26 aktualisiert haben, dann gibt es ab sofort kein Zurück mehr. Apple ist dazu übergegangen, die Signatur von iOS 18.6.2 zu stoppen. Dies macht es unmöglich, dass ihr euer iPhone noch einmal zur älteren iOS-Version downgraded.

Apple stoppt Signatur von iOS 18.6.2 – Downgrade von iOS 26 nicht mehr möglich

Wirklich überraschend kommt die jüngste Apple-Entscheidung nicht. Beim Unternehmen aus Cupertino wiederholen sich von Zeit zu Zeit die Ereignisse und Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings sehr selten erlebt.

Die Entscheidung, die Signatur von iOS 18.6.2 zu stoppen, kommt verhältnismäßig früh. iOS 26 wurde erst in der vergangenen Woche freigegeben. Offenbar läuft iOS 26 rund genug, so dass keine Rückfallebene mehr notwendig ist. Die Arbeiten an iOS 26.1 laufen bereits und in den kommenden Tage dürfte Apple mit iOS 26.0.1 erste Fehler beseitigen.