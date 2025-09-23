Der Mobilfunkanbieter Handyhelden hat einen Kracher-Tarif im Telekom-Netz aufgelegt. Ihr erhaltet eine 50GB Allnet-Flat für gerade einmal 12,99 Euro pro Monat. Dabei entscheidet ihr euch zwischen einer monatliche kündbaren Variante und einem 24-Monats-Vertrag.

50GB Telekom Allnet Flat für 12,99€ mtl. (0€ Anschlusspreis)

Handyhelden hat einen attraktiven Smartphone-Tarif im Netz der Telekom realisiert. Ihr erhaltet die 50GB Telekom Allnet-Flat für nur 12,99 Euro pro Monat und 0 Euro Anschlusspreis (24 Monate). Für die monatlich kündbare Variante gilt: 19,99 Euro Anschlusspreis.

Bei diesem Tarif handelt es sich nicht um ein Lockangebot, welches nach 24 Monaten teurer wird. Ihr erhaltet dauerhaften Rabatt. Der Tarif wird immer bei 12,99 Euro pro Monat bleiben, egal wie lange er läuft.

50GB Telekom Allnet-Flat

50GB Datenvolumen

5G-Netz der Telekom

bis zu 50Mbit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

12,99 Euro mtl.

kein Anschlusspreis (24 Monate)

Das Angebot ist ab sofort und nur für kurze Zeit buchbar. Alternativ könnt ihr euch für die 25GB Telekom-Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. entscheiden.

>>> Hier geht es direkt zur 50GB Telekom Allnet-Flat <<<