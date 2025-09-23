Apples Image Playground startete zunächst als eine Art hauseigener KI-Malkasten. Hierbei konnten Nutzer mit Apple Intelligence Illustrationen erstellen, die auf Texteingaben oder sogar auf ihren Kontakten basierten. Die Ergebnisse waren nett anzusehen, wirkten im Vergleich zu anderen generativen Bildmodellen jedoch sehr eingeschränkt. Das änderte sich mit der späteren Integration von ChatGPT. Die Partnerschaft mit OpenAI hob die Qualität der erzeugten Bilder auf ein neues Niveau und erweiterte die kreativen Möglichkeiten erheblich. Nun deutet alles darauf hin, dass Apple die Türen für weitere Partner weit aufstoßen möchte.

Apple öffnet Image Playground für weitere KI-Modelle

Ein genauer Blick in den Code der aktuellen Betaversionen von iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 hat laut 9to5Mac spannende Details ans Licht gebracht. Apple scheint das technische Fundament von Image Playground umzubauen, um zukünftig nicht mehr nur auf das eigene Modell und OpenAI beschränkt zu sein. Konkret wurden neue Werte wie eine „geschätzte Latenz“ und spezifische Anbieterkennungen im Framework der App entdeckt. Bisher war diese Struktur allein auf die Anbindung von ChatGPT ausgelegt.

Apple könnte basierend auf der Latenzzeit dynamisch das schnellste verfügbare Modell für eine Anfrage auswählen oder diese Daten für interne Analysen nutzen. Viel wichtiger ist jedoch die Konsequenz für die Nutzer. Die Anpassungen zeigen deutlich, dass die App darauf vorbereitet wird, mehrere KI-Modelle von Drittanbietern zu unterstützen. Das ist eine ausgezeichnete Nachricht, denn mehr Wettbewerb führt in der Regel zu besseren und vielfältigeren Resultaten. Statt auf einen Anbieter festgelegt zu sein, könnten Nutzer somit bald von den Stärken verschiedener Systeme profitieren.

Welche neuen Partner könnten kommen?

Ein starker Kandidat wäre Googles Gemini 2.5 Flash Image, das in den letzten Wochen unter dem Spitznamen Nano Banana für Aufsehen sorgte. Dessen Fähigkeit, verblüffend realistische Bilder und Porträts zu erzeugen bzw. anzupassen, katapultierte die Gemini App in vielen Ländern an die Spitze der App Store Charts. Eine andere, wenn auch unwahrscheinlichere Möglichkeit wäre die Unterstützung von Open Source Modellen. Angesichts von Apples starkem Fokus auf Sicherheit und die Vermeidung von Missbrauch erscheint eine Erweiterung durch sorgfältig ausgewählte Partnerschaften als der realistischere Weg.