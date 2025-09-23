Nachdem Apple in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 26.0 veröffentlicht hatte, wurde am gestrigen Abend die neue Beta-Runde eröffnet und die iOS 26.1 Beta 1 für eingetragene Entwickler freigegeben. Wie bei jeder neuen Beta-Phase stellt sich auch dieses Mal, welche Veränderungen Apple in das kommende Update einfließend lässt. Mittlerweile ist die erste Beta zu iOS 26.1 auf zahlreichen Endgeräten installieren, so dass sich die ersten Neuerungen zeigen.

iOS 26.1 Beta 1: Das ist neu

Neue Sprachen für Apple Intelligence

Mit dem kommenden Update auf iOS 26.1 unterstützt Apple Intelligence folgende neue Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch.

AirPods Live-Übersetzung

Auch die Sprachen für AirPods Live-Übersetzung werden mit iOS 26.1 erweitert, darunter Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin).

Telefon-App

Das Tastenfeld in der Telefon-App nutzt jetzt das neue Liquid Glass Design.

Apple Music

Ihr könnt in Apple Music durch Wischen im Musik-Player zwischen Songs wechseln. Streicht einfach mit dem Finger über die Stelle, an der der Songtitel aufgeführt ist und ihr gelangt zum nächsten Song oder zurück zum vorherigen.

Fotos-App

iOS 26.1 Beta redesigns the Photos app’s video scrubber. pic.twitter.com/w36XBDu6VL — Beta Profiles (@BetaProfiles) September 22, 2025

Der Schieberegler zum Durchsuchen von Videos in der Fotos-App wurde aktualisiert und auch die Navigationsleiste hat ein etwas mattierteres Aussehen, sodass sie auf hellen Hintergründen besser zu erkennen ist, so Macrumors.

Kalender

In der Kalender-App werden in einigen Ansichten jetzt Ereignisse aus verschiedenen Kalendern mit einem farbigen Hintergrund angezeigt.

Safari

Die Tab-Leiste (unten) in Safari ist jetzt etwas breiter.

Sicherheit

Apple hat die Systemkomponente „Rapid Security Updates“ to „Background Security Improvement“ umbenannt. Warum sich der Hersteller dazu entschieden hat, ist unbekannt. „Background Security Improvement“ verbessert die Sicherheit eures iPhones, indem Sicherheitsverbesserungen und Systemdateien installiert werden, bevor sie über ein reguläres iOS-Update zur Verfügung stehen.