Seit längerem wird gemutmaßt, dass Apple zum 20. Jubiläum seines iPhone ein „besonderes“ Modell auf den Markt bringen wird. Das neueste Gerücht besagt, dass das Unternehmen eine von Samsung entwickelte OLED-Technologie namens „Color Filter on Encapsulation“ (COE) verwendet, um das Display heller und dünner als bisher zu gestalten.

iPhone zum 20. Jubiläum soll helleres und dünneres OLED-Display erhalten

Etwas mehr als 18 Jahre es es mittlerweile her, dass Apple das Original-iPhone im Jahr 2007 auf den Markt gebracht. Zwei Jahre bleiben somit noch, bis die 20 Jahre voll gemacht werden. Nichtsdestotrotz dürften die Arbeiten am 2027er iPhone längst laufen.

Wie ETNews (via Macrumors) berichtet, möchte Apple zum 20-jährigen Jubiläum seines iPhone eine neue OLED-Technologie namens COE zum Einsatz bringen. Bei einem herkömmlichen OLED-Panel sitzt ein Polarisationsfilm über dem Display, um Reflexionen zu reduzieren und den Kontrast zu verbessern. Der Nachteil ist, dass dieser Film auch einen Teil des eigenen Lichts des OLED absorbiert, wodurch Helligkeit und Effizienz reduziert werden. Mit COE würde Apple den Polarisator vollständig entfernen und stattdessen den Farbfilter direkt auf die schützende Kapselungsschicht des OLED anwenden.

Dies würde zu einem dünneren Display führen, das mehr Licht durchlässt, eine höhere Helligkeit liefert, ohne mehr Strom zu benötigen. Allerdings gibt es auf dem Weg dorthin noch verschiedene Herausforderungen zu meistern. Eine besteht darin, dass ohne einen Polarisator Reflexionen und Blendungskontrolle kniffliger werden, so dass sich Apple wahrscheinlich auf fortschrittliche Beschichtungen und Materialien auf Pixelebene verlassen muss, um die Lesbarkeit im Freien zu gewährleisten.

Samsung führte die COE-Technologie erstmals im Galaxy Z Fold 3 im Jahr 2021 ein, um zur Dünnheit des Geräts beizutragen.