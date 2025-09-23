Vergangenen Freitag feierten iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max ihren Verkaufsstart. Seitdem dürften die Geräte in mehrere Millionen Nutzerhände gefallen sein. Vereinzelte Anwender klagen nun über Wi-Fi Probleme.

Vereinzelte iPhone Air & iPhone 17 (Pro) Besitzer berichten von Wi-Fi Problemen

Vereinzelte Besitzer eines neuen iPhone Air bzw. iPhone 17 (Pro) berichten, dass die WLAN-Verbindung ihrer Smartphones an und zu unterbrochen wird. Unter anderem gibt es hierzu Kommentare in den Apple Support Foren, bei Reddit und im Macrumors-Forum. Wie weit verbreitet das Problem ist, kann nicht gesagt werden.

Einige Nutzer berichten, dass die WLAN-Verbindung kurzzeitig die Verbindung trennt, nachdem das iPhone entsperrt wurde. Insbesondere in Kombination mit CarPlay kann dies durchaus ärgerlich und nervig sein. Andere Nutzer gaben zu Protokoll, dass die Probleme auftreten, während sie eine gekoppelte und entsperrte Apple Watch tragen.

In den letzten Jahren kam es regelmäßig nach dem Verkaufsstart neuer iPhone-Modelle vor, dass Anwender über kleinere Probleme klagten. Diese wurden mit kommenden Softwareupdates beseitigt. Apple setzt bei allen vier neuen iPhone-Modellen auf einen selbst entwickelten N1 Netzwerk-Chip, der Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Dieser wird unter anderm für seine Leistung und Energieeffizienz von Apple gelobt. Gut möglich, dass die Entwickler hier softwareseitig noch einmal nachjustieren müssen.