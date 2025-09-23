waipu.tv – ein führender TV-Streaming-Anbieter – hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen drei neue Kanäle in sein Portfolio aufnimmt. Konkret handelt es sich um Himmlisches Kino, DEFA TV und Retro TV.

Himmlisches Kino, DEFA TV und Retro TV starten auf waipu.tv

Ab sofort stehen die drei Kanäle Himmlisches Kino, DEFA TV und Retro TV allen waipu.tv Kunden zur Verfügung. Außerdem sind die Inhalte in der waiputhek abrufbar.

Mit DEFA TV bringt waipu.tv das filmische Kulturerbe der DDR auf den Bildschirm. Der Kanal zeigt DEFA-Klassiker, Dokumentarfilme, Trickfilme und Märchen aus über vier Jahrzehnten Filmgeschichte. Ob Die Geschichte vom kleinen Muck, Die Legende von Paul und Paula oder Die Olsenbande – DEFA TV verbindet Filmhistorie mit Emotionen und einem Stück ostdeutscher Vergangenheit.

Himmlisches Kino erfüllt den Zuschauer mit Feel-Good-Momenten. Der Kanal zeigt berührende Geschichten und Filme basierend auf wahren Begebenheiten, darunter Titel wie The Girl Who Believes in Miracles, Run the Race oder Ein Clown – Ein Leben. Kuratiert für ein Publikum, das emotionale Tiefe schätzt.

Retro TV bietet eine faszinierende Sammlung von Film- und Serienklassikern. Nostalgiker tauchen hier in das goldene Zeitalter des Kinos mit Filmen aus den 50ern bis zu zeitlosen TV-Hits wie 21 JUMP STREET ein. Der Kanal bietet eine breite Mischung aus allen Genres, von Action und Abenteuer bis hin zu Komödie und Drama. Klassiker, Kult und Kindheitserinnerungen. Hier werden TV-Momente, an die man sich gerne erinnert, wieder lebendig.

50 Prozent Rabatt Aktion

Aktuell läuft bei waipu.tv eine attraktive 50 Prozent Rabatt-Aktion. Diese umfasst nicht nur die unterschiedlichen Waipu.tv Tarifen, sondern auch verschiedene Disney+ und Netflix-Bundles. So erhaltet ihr Beispielsweise die Kombination aus Waipu.tv und Netflix bzw. Disney+ ab 9 Euro pro Monat.

>>> JETZT: 50 Prozent Rabatt bei waipu.tv sichern <<<