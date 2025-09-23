Eigenen Angaben zufolge blickt WhatsApp auf über 3 Milliarden Benutzer in über 180 Ländern. Um die Kommunikation zwischen Nutzern – egal wo sie sich auf der Welt befinden – zu erleichtern, führt der MEssenger-Dienst nun Nachrichten-Übersetzungen in Echtzeit ein.

WhatsApp führt Nachrichten-Übersetzungen in Echtzeit ein

Eine Sprache kann zwischen Nutzern manchmal eine Barriere darstellen. Aus diesem Grund führt WhatsApp Nachrichten-Übersetzungen ein, sodass ihr noch einfacher über Sprachgrenzen hinweg kommunizieren könnt.

Sobald ihr eine Nachricht in einer anderen Sprache seht, könnt ihr diese nun einfach lange gedrückt halten und auf „Übersetzen“ tippen. Wählt die Sprache aus, in die oder aus der die Nachricht übersetzt werden soll, und ladet sie herunter, um sie für zukünftige Übersetzungen zu speichern. Dies funktioniert sowohl in Einzel- und Gruppenchats als auch bei Kanalmeldungen.

WhatsApp betont, dass man bei der Übersetzung von Nachrichten den Schutz der Privatsphäre gewährt. Die Übersetzung erfolgt okay auf eurem Gerät und WhatsApp kann diese nicht einsehen.

Die neuen Nachrichten-Übersetzungen in Echtzeit werden ab sofort schrittweise für iPhone- und Android-Nutzer in ausgewählten Sprachen bereitgestellt. Für iPhone-Benutzer wird die Funktion in mehr als 19 Sprachen eingeführt:

Arabisch

Deutsch (Deutschland)

Englisch (Großbritannien)

Englisch (USA)

Französisch (Frankreich)

Hindi

Indonesisch

Italienisch (Italien)

Japanisch

Koreanisch

Mandarin (Festlandchina)

Mandarin (Taiwan)

Niederländisch

Polnisch

Portugiesisch (Brasilien)

Russisch

Spanisch (Spanien)

Thai

Türkisch

Ukrainisch

Vietnamesisch

Android-Nutzern steht die Funktion in sechs Sprachen zur Verfügung: Englisch, Spanisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Arabisch.