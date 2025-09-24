25GB Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)

Handyhelden hat aktuell ein paar richtig heiße Tarife aufgelegt. Ihr könnt euch eine 50GB Telekom-Allnet-Flat für 12,99 Euro mtl., eine 25GB Telekom-Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. und neuerdings eine 25GB o2-Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro mtl. sichern.

25GB Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)

Er ist wieder da! Unser monatlich kündbarer Kracher Tarif im Telefónica-Netz zum Bestpreis. Ihr erhaltet eine 25GB Allnet-Flat für dauerhaft nur 4,99 Euro mtl. Der Tarif ist monatlich kündbar.

25GB Allnet-Flat

  • 25GB Datenvolumen
  • 5G mit bis zu 50MBit/s
  • o2-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • VoLTE & WLAN Call
  • dauerhafter Rabatt
  • nur 4,99 Euro monatlich
  • einmaliger Anschlusspreis: 4,99 Euro

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Bei nur 4,99 Euro pro Monat für eine 25GB Allnet-Flat kann man in unseren Augen nicht viel falsch machen, zumal der Tarif monatlich kündbar ist.

>>> JETZT: 25GB Allnet-Flar für dauerhaft 4,99 Euro mtl. sichern <<<

