Handyhelden hat aktuell ein paar richtig heiße Tarife aufgelegt. Ihr könnt euch eine 50GB Telekom-Allnet-Flat für 12,99 Euro mtl., eine 25GB Telekom-Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. und neuerdings eine 25GB o2-Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro mtl. sichern.
25GB Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)
Er ist wieder da! Unser monatlich kündbarer Kracher Tarif im Telefónica-Netz zum Bestpreis. Ihr erhaltet eine 25GB Allnet-Flat für dauerhaft nur 4,99 Euro mtl. Der Tarif ist monatlich kündbar.
25GB Allnet-Flat
- 25GB Datenvolumen
- 5G mit bis zu 50MBit/s
- o2-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- VoLTE & WLAN Call
- dauerhafter Rabatt
- nur 4,99 Euro monatlich
- einmaliger Anschlusspreis: 4,99 Euro
Das Angebot ist ab sofort und zeitlich befristet gültig. Bei nur 4,99 Euro pro Monat für eine 25GB Allnet-Flat kann man in unseren Augen nicht viel falsch machen, zumal der Tarif monatlich kündbar ist.
>>> JETZT: 25GB Allnet-Flar für dauerhaft 4,99 Euro mtl. sichern <<<
