Nachdem Apple Anfang dieser Woche die ersten Beta-Versionen von iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 für Entwickler bereitgestellt hat, können nun auch öffentliche Beta-Tester die neuen Versionen herunterladen.

Öffentliche Beta von iOS 26.1 und Co. ab sofort verfügbar

Wer bereits am öffentlichen Beta-Programm teilnimmt, findet das Update wie gewohnt in den Systemeinstellungen unter dem Punkt Softwareupdate. Interessierte Nutzer, die noch nicht an dem Programm teilnehmen, können sich auf der offiziellen Beta-Webseite anmelden und den dortigen Anweisungen folgen, um die Vorabversionen zu installieren.

Ein zentraler Fokus der aktuellen Updates liegt auf der Erweiterung von Apple Intelligence. Apples KI-Funktionen verstehen nun acht zusätzliche Sprachen. Dazu gehören Chinesisch (traditionell), Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch und Vietnamesisch.

Es gibt noch einige weitere kleinere Änderungen an Apps wie Fotos, Musik und Telefon. Details dazu haben wir euch hier zusammengefasst.