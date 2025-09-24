In der vergangenen Woche hat Apple die finale Version von iOS 26 veröffentlicht und gleichzeitig der enthaltenen Apple Music App ein Update spendiert. Mit etwa Verzögerung steht nun Apple Music 5.0 für Android bereit, welches die iOS 26 Neuerungen für die Musik-App auf Android-Endgeräte bringt.

Apple Music 5.0 für Android: Update bringt Songtext-Übersetzungen und mehr

In den letzten Wochen wurde Apple Music 5.0 für Android bereits und er Beta-Phase getestet, nun steht die finale Version für alle Nutzer bereit.

Das Update bringt drei Hauptfunktionen von iOS 26 auf Android. Ihr könnt fortan Songs, Alben, Wiedergabelisten und Künstler für einen schnelleren Zugriff im Tab Mediatheken anheften. In Apple Music findet ihr verschiedene „Drei-Punkt-Menüs“, über die euch verschiedene Optionen zur Verfügung stehen. Neuerdings findet ihr dort auch die Option, dass ihr ein Album, ein Lied oder eine Wiedergabeliste Ansinnen könnt. Solltet ihr von dieser Option Gebrauch machen, tauchen diese Inhalte im Tab Mediathek ganz oben auf und beten so einen Schnellzugriff. Angepinnte Inhalte synchronisieren sich zwischen euren unterschiedlichen Geräten und können so konfiguriert werden, dass sie automatisch heruntergeladen werden.

Die zweite Neuerung betrifft das Übersetzen von Songtexten. Ihr könnt euch Texte ins Deutsche übersetzen lassen. Grundsätzlich werden die Texte mit maschinellem Lernen übersetzt. Apple betont allerdings, dass mit Nachjustierung von Sprachexperten sichergestellt werden soll, dass die Emotionen, der kulturelle Kontext und die lyrische Absicht vollständig erhalten bleiben.

Zum guten Schluss beinhaltet das Update das Replay-Erlebnis, so dass ihr eure monaltichen und jährlichen persönlichen Hörgewohnheiten anrufen könnt.

Eine Apple Music Funktion, die iOS 26 erhalten hat, in der Android-Version jedoch fehlt, ist AutoMix. AutoMix in Apple Music nutzt Apple Intelligence, um wie ein DJ naht­los von einem Song zum nächsten zu faden – samt Time Stretching und Beat Matching.