Traditionell blicken wir mittwochs und freitags auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bereits gestarteten Serien ist heute die fünfte Staffel der Thriller-Serie „Slow Horses“ auf dem Apple Video-Streaming-Dienst gestartet.

5. Staffel zu Slow Horses ist auf Apple TV+ gestartet

Für uns gehört Slow Horses zu den besten Serien auf Apple TV+. Aus diesem Grund hatten wir uns den 24. September bereits rot im Kalender markiert. Am heutigen tag ist es endlich soweit und die Fortsetzung der Thriller-Serie steht auf dem Video-Streaming-Dienst bereit. Konkret wartet die erste Folge auf euch. Anschließend stehen immer mittwochs bis zum 29. Oktober 2025 neue Episoden bereit.

„Slow Horses“ ist ein düster-humorvolles Spionagedrama über ein zerrüttetes Team britischer Geheimagenten, die in einer Abladestation des MI5, liebevoll Slough House genannt, arbeiten. Oldman, der für seine Darstellung mit Golden Globe-, Emmy- und BAFTA-Nominierungen geehrt wurde, spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber streitsüchtigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer karrierebeendenden Fehler in Slough House landen, da sie sich immer wieder im Nebel der Spionagewelt wiederfinden.

In der fünften Staffel von „Slow Horses“ sind alle misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Doch als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereignet, liegt es an den Slow Horses, die Zusammenhänge aufzudecken. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die Londoner Regeln gelten: Schutz für die eigene Sicherheit.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.