Begleitend zum Verkaufsstart der neuen iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modelle legen sich Zubehörhersteller mächtig ins Zeug, um Cases, Displayschutzglas etc. möglichst frühzeitig anbieten zu können. Ab sofort sind die Serien Rugged Case, Rugged Leather Case, Traditional Leather Case (Nomad & Horween Leather) sowie den Screen Protectors von NOMNAD für das Line-up der iPhone-17-Modelle erhältlich.

iPhone 17 Cases – Robuster Schutz und klassisches Leder für die neueste iPhone-Generation

Mit den Serien Rugged Case, Rugged Leather Case, Traditional Leather Case sowie den Screen Protectors präsentiert Nomad ein vielseitiges Zubehör-Line-up für die neuen iPhone-17-Modelle. Die Hüllen vereinen robusten Schutz, charaktervolle Lederoptik und präzises Design. Ergänzt wird die Kollektion durch den Premium Camera Control Button, der die Bedienung der iPhone-Kamera präziser und intuitiver macht und nun in allen Modellen der iPhone-17-Cases integriert ist. Die neuen Modelle sind ab sofort über Amazon.de verfügbar.

Rugged Case

Robuste Schutzhülle mit Polycarbonat-Rahmen und kratzfester PET-Rückseite

Verstärkte TPU-Bumper für Fallschutz bis 4,5 Meter

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button und Aluminium-Tasten

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar für iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in Black und Ultra Orange

Rugged Leather Case (Horween)

Kombination aus Polycarbonat-Rahmen, TPU-Bumpern und Horween-Echtleder aus den USA

Entwickelt im Gebrauch eine charaktervolle Patina

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button und Aluminium-Tasten

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar für iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in Black Horween und Rustic Brown Horween

Traditional Leather Case (Nomad & Horween Leather)

Hülle aus Nomad- oder Horween-Leder, schlankes Profil mit Patina-Effekt

Mikrofaser-Innenseite, Glas-Button und Aluminium-Tasten

MagSafe- und Qi2-kompatibel

Verfügbar: iPhone 17 Air: Black Horween, Rustic Brown Horween iPhone 17 Pro: Black, Brown, English Tan (Nomad-Leder) sowie Black Horween, Rustic Brown Horween iPhone 17 Pro Max: Black, Brown, English Tan (Nomad-Leder) sowie Black Horween, Rustic Brown Horween



Screen Protectors