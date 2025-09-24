Disney hat eine weitere Preiserhöhung für Disney+ in den USA angekündigt, die ab dem 21. Oktober 2025 in Kraft treten wird. Damit erhöht der Konzern innerhalb von nur einem Jahr bereits zum zweiten Mal den Preis seines Streaming-Dienstes. Zudem gibt es konkrete Hinweise, dass in Kürze auch in Deutschland eine Preiserhöhung ansteht.

Disney+ wird teurer

Konkret steigt der Preis in den USA für das werbegestützte Abonnement von 9,99 US-Dollar auf 11,99 US-Dollar pro Monat. Wer den Dienst ohne Werbung genießen möchte, muss künftig noch tiefer in die Tasche greifen, denn das werbefreie Premium-Abo wird von 15,99 US-Dollar auf stattliche 18,99 US-Dollar angehoben. Auch die verschiedenen Bundle-Angebote mit Hulu, ESPN und HBO Max, die Disney+ beinhalten, sind von der Preisanpassung betroffen.

Die Maßnahme erfolgt zu einem für das Unternehmen strategisch heiklen Zeitpunkt. Bereits nach der letzten Preiserhöhung im Oktober 2024 und dem Vorgehen gegen das Passwort-Sharing verlor Disney rund 700.000 Abonnenten.

Preiserhöhung im Kleingedruckten

In Deutschland steht in Kürze auch eine Preiserhöhung anstehen. Der Dienst bietet derzeit ein sehr gutes Angebot an, bei dem ihr euch für drei Monate das „Standard mit Werbung“-Abo für nur 2,99 Euro monatlich (statt der üblichen 5,99 Euro) sichern könnt. Caschy ist aufgefallen, dass im Kleingedruckten auf der Disney+ Webseite darauf verwiesen wird, dass nach dem Aktionszeitraum das Abo zum regulären Preis fortgeführt wird, falls man nicht kündigt.

So weit nichts Besonderes. Interessant wird es jedoch mit Blick auf den veranschlagten Preis für das weiterführende Abo. Hier heißt es, dass sich das Abo für 6,99 Euro im Monat verlängert. Das liegt jedoch einen Euro über dem gewohnten Preis für das Werbe-Abo. Damit stehen die Chancen leider gut, dass hierzulande der Preis für das werbegestützte Abonnement bald von 5,99 Euro auf 6,99 Euro erhöht wird. Doch nicht nur das Standard-Abo mit Werbung wird preislich erhöht, auch die anderen beiden Abo-Stufen erfahren in Kürze eine Preiserhöhung. Disney+ Standard wird 10,99 Euro statt 9,99 Euro und Disney+ Premium wird 15,99 Euro statt 13,99 Euro kosten. Stichtag könnte der 28.09.2025 sein. Dies ist allerdings noch nicht bestätigt.