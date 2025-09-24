Vor wenigen Tagen hat Apple die Beta 1 zu iOS 26.1 für Entwickler veröffentlicht. Auf die offensichtlichen Neuerungen haben wir euch bereits hingewiesen. Nun scheint es allerdings so, dass das kommende X.1 dafür sorgen könnte, dass Drittanbieter-Smartwatches besser mit dem iPhone harmonieren.

iOS 26.1: Drittanbieter-Smartwatches könnten bald besser mit dem iPhone harmonieren

Schon jetzt könnt ihr eine Android-Smartwatch mit dem iPhone verwenden. Allerdings ist hier der Funktionsumfang meist beschnitten. Nun gibt es Hinweise darauf, dass sich das Zusammenspiel Drittanbieter-Smartwatches mit dem iPhone zukünftig verbessert.

Im Programmcode der iOS 26.1 Beta 1 gibt es einen Hinweis auf „Notification Forwarding“. Dabei handelt es sich um eine neue Funktion, mit der Benachrichtigungen an verbundenes Zubehör weitergeleitet werden können.

Darüberhinaus beinhaltet die iOS 26.1 Beta 1 auch Hinweise auf mehrere neue Frameworks im Zusammenhang mit der Paarung von Zubehör, darunter eines namens „AccessoryExtension“. Die neuen Frameworks scheinen noch nicht vollständig implementiert zu sein, allerdings deuten sie auf eine neue, einfachere Methode hin, um Geräte von Drittanbietern mit einem iPhone zu koppeln.

Ganz freiwillig dürfte die Entscheidung seitens Apple nicht sein, Drittanbieter-Smartwatches mehr Freiräume einzurichten. Bereits Ende letzten Jahres forderte die EU Apple Zur Öffnung für Smartwatches, Kopfhörern und VR-Headsets auf. Gut möglich, dass nur Nutzer in der EU die Möglichkeit mit iOS 26.1 (oder einem späteren Update) eingeräumt bekommt, Drittanbeiter-Smartwatches und das iPhone enger zu verzahnen.