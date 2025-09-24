Am Montag Abend hat Apple die erste Beta-Version zu iOS 26.1 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Bis die finale Version des X.1 Updates erscheint, werden noch ein paar Wochen vergehen. Auf einen Großteil der Neuerungen, die iOS 26.1 mit sich bringt, sind wir bereits in einem separaten Artikel eingegangen. Auf zwei Verbesserungen möchten wir an dieser Stelle noch einmal explizit eingehen, die zeigen, dass Apple das Thema künstliche Intelligence weiter vorantreibt. So werden neue Sprachen für AirPods Live-Übersetzung und Apple Intelligence eingeführt.

Neue Sprachen für AirPods Live-Übersetzung und Apple Intelligence

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Apple an, dass das Unternehmen die Sprachen, die mit Apple Intelligence verwendet werden können, erweitert werden. Dies wird mit iOS 26.1 der Fall sein. Das kommende iPhone-Update wird weitere Sprachen, darunter Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch (Portugal), Schwedisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell) und Vietnamesisch unterstützen.

Apple Intelligence in Deutsch wird bereits seit Ende März 2025 und mit dem Update auf iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS 15.4 unterstützt.

Auch AirPods Live-Übersetzung erhält mit iOS 26.1 die Unterstützung für weitere Sprachen, darunter Japanisch, Koreanisch, Italienisch und Chinesisch (sowohl traditionelles als auch vereinfachtes Mandarin). Apples Live-Übersetzung überwindet Sprachbarrieren. Die Übersetzung wird direkt über die Ohrhörer wiedergegeben, wobei das iPhone die Rechenleistung übernimmt.

Die Sprache Deutsch wird übrigens auch unterstützt, das Problem ist nur, dass die Live-Übersetzung mit AirPods nicht verfügbar, wenn man sich in der EU befindet und das Land oder die Region eures Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.