Seit kurzem sind die neuen iPhone Air und iPhone 17 Modelle erhältlich. Wie wir es rund um einen iPhone-Verkaufsstart gewohnt sind, nehmen sich die Reparaturspezialisten von iFixit regelmäßig die neuen Modelle „zur Brust“, um diese fein säuberlich auseinander zu nehmen und zu erforschen. Nachdem das iPhone Air bereits auseinander geschraubt wurde, geht es nun mit dem iPhone 17 Pro weiter. Unter anderem erhaschen wir so einen Blick auf die Akku und die neue Vapor-Chamber-Kühlung. Auch auf die Kratzempfindlichkeit der Geräte wird in dem Teardown eingegangen.

Video zeigt iPhone 17 Pro im Teardown

iFixit hat das iPhone 17 Pro fein säuberlich in seine Einzelteile zerlegt und hat dabei ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Zunächst einmal sitzt der Akku in einem gesonderten Fach, welches wiederum mit dem Aluminiumgehäuse des iPhone 17 Pro verbunden ist. So ist es möglich, den Akku – vormontiert in dem Fach – zu wechseln, ohne Klebstoff entfernen zu müssen. Dies wird als Pluspunkt gewertet.

Ein weiteres spannender Aspekt ist die neue Vapor-Chamber-Kühlung und somit das Dampfkammerkühlsystem. Zunächst einmal sitzt das Batteriefach auf dem A19 Pro-Chip. Dieser enthält das Dampfkammerkühlsystem. Die Wärme des Chips wird in die Dampfkammer geleitet, die diese über den Unibody-Aluminiumrahmen verteilt. iFixit hat eine Wärmebildkamera verwendet, um das iPhone 16 Pro Max mit dem iPhone 17 Pro Max zu vergleichen. Das iPhone 16 Pro Max erreichte 37,8 Grad Celsius und erfuhr eine Drosselung, während das iPhone 17 Pro Max bei 34,8 Grad Celsius kühler blieb, was zu keiner Drosselung führte.

iFixit fand heraus, dass das Kühlsystem von Apple ein Gitter zwischen zwei Platten verwendet, um Wasser in der Dampfkammer zu verteilen. Das Wasser neben dem A19 Pro-Chip kocht und verwandelt sich in Dampf, dann sammelt sich der Dampf auf der anderen Seite und kühlt ab, kondensiert wieder zu Tröpfchen, die durch die Gitterstruktur zurückgesandt werden.

In den letzten Tagen wurde bereits intensiv über eine Kratzempfindlichkeit der neuen iPhone 17 Pro Modelle diskutiert. Auch diesem Thema haben sich die Reparaturspezialisten gewidmet. iFixit führte einen Kratzertest am Aluminiumrahmen des iPhone 17 Pro durch und stellte fest, dass das Kameraplateau ein Bereich ist, der anfällig für Kratzer ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Alles in allem bewertet iFixit die Leichtigkeit der Reparatur beim iPhone 17 Pro mit 7 von 10 Punkten. Damit sind die etwas schlechter zu reparieren als das die iPhone 16 Pro Modelle.