Update: Waipu.tv hat seiner 50 Prozent Geburtstagsaktion ein Enddatum erteilt. Nur noch bis zum 30.09.2025 (23:59 Uhr) könnt ihr euch 50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv inkl der Disney+ und Netflix Bundles sichern. Bei Interesse solltet ihr nicht zögern, sondern direkt zugreifen. (/Update Ende)

Waipu.tv feiert Geburtstag und hat eine neue 50 Prozent Rabatt Aktion aufgelegt. Diese umfasst nicht nur die unterschiedlichen Waipu.tv Tarifen, sondern auch verschiedene Disney+ und Netflix-Bundles. So erhaltet ihr Beispielsweise die Kombination aus Waipu.tv und Netflix bzw. Disney+ ab 9 Euro pro Monat.

50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv (auch inkl. Disney+ und Netflix-Bundles)

Waipu.tv feiert Geburtstag und das möchte der TV-Streaming-Anbieter mit euch feiern. Aktuell ist Waipu.tv mit über 310 Sendern, mehr als 40.000 Inhalten auf Abruf und innovativen Features wie Restart, Pause und Aufnahme in der Cloud einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Deutschland. Als Geburtstagsgeschenk gibt es für Kunden 50 Prozent Rabatt auf fast alle Pakete.

Fernsehen ab 3,74 € mtl.

Comfort 3,74 € mtl. statt 7,49 €

Perfect Plus 7,50 € mtl. statt 14,99 €

Perfect Plus Jahrespaket 6,50 € mtl. statt 12,99 €

Perfect Plus Vorteilspaket (24 Monate) 6,00 € mtl. statt 11,99 €

Netflix-Pakete ab 9 € mtl.

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung Nur 9,00 € mtl. statt 17,99 €

Perfect Plus mit Netflix Standard Nur 13,74 € mtl. statt 27,49 €

Perfect Plus mit Netflix Premium Nur 16,74 € mtl. statt 33,49 €

Disney+-Pakete schon ab 9,00 € mtl.

Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung Nur 10,00 € mtl. statt 19,99 € (Im Jahrespaket sogar nur 9,00 € mtl. statt 17,99 €)

Perfect Plus mit Disney+ Standard nur 11,74 € mtl. statt 23,49 € (Im Jahrespaket sogar nur 10,24 € mtl. statt 20,49 €)

Perfect Plus mit Disney+ Premium nur 13,74 € mtl. statt 27,49 € (Im Jahrespaket sogar nur 12,00 € mtl. statt 23,99 €)

Nicht nur Neukunden profitieren von den 50 Prozent Rabatt, auch Bestandskunden können jederzeit in ein höhenwertiges Paket wechseln und so z.B. die günstigen Jahrespakete buchen. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen, da die Aktion zeitlich befristet ist.

>>> Hier geht es direkt zur 50 Prozent Aktion von Waipu.tv <<<