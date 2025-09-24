Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen zum 07. Oktober 2025 ein neues Mobilfunkangebot für junge Leute unter 28 Jahren an den Start bringt. Dabei setzt das Bonner Unternehmen auf eine einfache Tarifstruktur und faire Preise.

Telekom bringt neuen MagentaMobil Young Tarife an den Start

Die neuen Telekom MagentaMobil Young Tarife orientieren sich an den „Standard-Tarifen“. Allerdings gibt es zwei entscheidende Vorteile. Alle Kunden unter 28 Jahren erhalten ab dem 07. Oktober bei Buchung von einem der neuen Young-Tarife einen Preisvorteil von 50 Prozent und bis zu doppeltes Datenvolumen (ab dem Tarif MagentaMobil M Young verdoppelt sich das inkludierte Datenvolumen im Vergleich zum Standard-Tarif).

Die Tarife im Überblick

MagentaMobil S Young: 30 GB für 19,95 €/Monat

MagentaMobil M Young: 100 GB für 24,95 €/Monat

MagentaMobil L Young: 200 GB für 29,95 €/Monat

MagentaMobil Unlimited Young: Unbegrenztes Datenvolumen für 42,95 €/Monat

Die beiden Tarife MagentaMobil L Young und Unlimited Young bieten zudem weitere Vorteile. Um das Datenvolumen auf mehreren Endgeräten nutzen zu können, enthält der MagentaMobil L Young eine kostenlose MultiSIM-Karte. Beim MagentaMobil XL sind es sogar zwei. Beide Tarife enthalten zudem eine Auslandstelefonie-Flat für Gespräche mit dem Handy von Deutschland in alle Netze der Länder der Europäischen Union sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei. Darüber hinaus gibt es im größten Tarif weiterhin 5 GB zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3.

