Im Mai dieses Jahres hatte Apple die Koch-Doku „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ (im Englischen hört die Doku auf die Bezeichnung „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“) angekündigt. Nun steht der offizielle Trailer bereit. Parallel dazu haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, wann die Doku auf dem Apple Video-Streaming-Dienst startet.

„Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ startet am 10.10.2025

Habt ihr Interesse an gutem Essen bzw. kocht ihr gerne? Dann könnte die neue Koch-Doku genau richtig für euch sein. Diese trägt den Namen „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ und umfasst insgesamt acht Folgen.

Die Serie stammt aus der Produktionsfirma Studio Ramsay Global des weltberühmten Kochs, Restaurantbesitzers, Autors und ausführenden Produzenten Gordon Ramsay („Hell’s Kitchen“, „Ramsay’s Kitchen Nightmares“) und wird vom Food-Experten Jesse Burgess, dem Mitbegründer und Moderator von Topjaw, moderiert.

„Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ erkundet die anspruchsvolle Welt der internationalen Spitzengastronomie mit exklusivem Zugang zum Guide Michelin während der gesamten Michelin-Saison. Die Doku begleitet die Schicksale von Spitzenköchen in einigen der weltweit einzigartigsten und renommiertesten Restaurants und entscheidet, ob sie den begehrten Stern gewinnen, behalten oder verlieren. Ob beim Versuch, den ersten Stern zu erringen, unermüdlich daran zu arbeiten, sich diese Auszeichnung zu sichern oder einen zweiten oder schwer erreichbaren dritten Stern zu erringen – jeder Koch steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung.

Habt ihr bereits Appetit bekommen? Dann werft einen Blick auf den offiziellen Trailer.