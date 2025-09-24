Für gewöhnlich machen wir euch auf Smartphone-Tarife für Endverbraucher aufmerksam. Hin- und wieder blicken wir allerdings auch über den Tellerrand und auf Tarife für Geschäftskunden. Passend zum iPhone 17 (Pro) Verkaufsstart riskieren wir einen Blick rüber zu Vodafone Business. Geschäftskunden können sich derzeit das iPhone 17 Pro in Kombination mit dem Vodafone Business Prime L zum deutlich reduzierten Preis erhalten. Ihr erhaltet 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis.

iPhone 17 Pro + Vodafone Business Prime L (200GB Datenvolumen)

Anfang dieses Monats hat Apple die neuen iPhone 17 (Pro) Modelle angekündigt. Seit Kurzem befinden sich diese auf den Markt und Vodafone Business hat ein spannendes Angebot für Geschäftskunden geschnürt. Nur bis zum 30.09.2025 läuft eine Aktion, bei der es in den ersten 12 Monaten 50 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis gibt.

Blicken wir zunächst auf das nagelneue iPhone 17 Pro. Apple setzt bei diesem Modelle auf ein 6,3 Zoll Super Retina XDR Display (OLED), einen A19 Pro Chip, ein 48MP Pro Fusion Kamera System (drei 48MP Kameras), eine 18MP Frontkamera, 4K Dolby Vision Videoaufnahmen, Face ID Dynamic Island, 5G, WLAN 7, Bluetooth 6, Thread und vieles mehr.

Der Tarif Business Prime L bietet euch 200GB Datenvolumen (inkl. GigaDepot Business), europaweite Telefon- uns SMS-Flat, 3 kostenlose OneNumbers, kostenlose My Office Nummern, persönlichen Premium Business Service, EU-Roaming, einmal pro Monat weltweit 3GB Datenvolumen für 48 Stunden, VoLTE, WiFi-Calling und mehr.

Wie bereits erwähnt, erhaltet ihr aktuell 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis. Zudem schenkt euch Vodafone Business den Anschlusspreis und die Versandkosten entfallen im Rahmen der Aktion ebenfalls.

Einmalig werden für das Apple iPhone 17 Pro 256GB nur 378,07 Euro fällig. In den ersten 12 Monaten werden für das Endgerät und den Tarif nur 49,50 Euro fällig, anschließend zahlen Kunden 74 Euro monatlich.

>>> Jetzt: iPhone 17 Pro + Vodafone Business Prime L zum reduzierten Preis sichern <<<