Apple hat eine ausführlicher Stellungnahme veröffentlicht, mit dem das Unternehmen auf die Auswirkungen des Digital Markets Act Nutzer in der EU informiert. Tenor ist, dass das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) Apple zu einigen bedenklichen Änderungen an der Gestaltung und Bereitstellung der Apple Produkte für Nutzer in der EU zwingt.

Apple informiert über Auswirkungen des Digital Markets Act auf EU-Nutzer

Digital Markets Act? Wir bringen euch noch einmal kurz auf Ballhöhe. Beim DMA handelt es sich um eine Verordnung, die 2022 in der Europäischen Union eingeführt wurde, um die Art und Weise, wie bestimmte Technologieunternehmen ihre Produkte gestalten, neu zu regeln. Laut Apple hat der DMA Auswirkungen auf die Nutzererfahrung in der EU. Als Beispiele nennt das Unterhemd die Art und Weise, wie Apps heruntergeladen werden, wie Zahlungen innerhalb von Apps abgewickelt werden und wie verschiedene Apple Produkte miteinander harmonieren. Diese Vorgaben wirken sich bereits auf Apple Nutzer in der EU aus.

Unter anderem kommt es dabei zu Verzögerungen bei Features. Jüngstes Beispiel site sicherlich die Einführung der Funktion Live-Übersetzung. Der DMA verpflichtet Apple dazu, dass bestimmte Features auch auf Nicht-Apple-Produkten und -Apps funktionieren, bevor man sie Nutzern zur Verfügung stellt. Dies bringt laut Apple erheblichen Entwicklungsaufwand mit sich, was zu der verzögerten Einführung neuer Funktionen in der EU führt.

Live-Übersetzung mit AirPods verwendet Apple Intelligence, um Kommunikation in Echtzeit in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen. Live Übersetzung ist komplett privat und wird direkt auf dem Gerät verarbeitet. Aktuell arbeiten Apple Teams daran, zusätzlichen technischen Lösungen zu entwickeln, um sicherzustellen, dass sie auch nicht an andere Unternehmen oder Entwickler weitergegeben werden. Live-Übersetzung steht derzeit Nutzern in der EU nicht zur Verfügung.

Als weitere Beispiele sind die iPhone Synchronisierung (iPhone Bildschirm auf dem Mac anzeigen) und Visited Places und Preferred Routes in der Karten App. Apple gibt weiter zu verstehen, dass man der EU Änderungen an den Funktionen vorgeschlagen hat, die den Schutz der Nutzerdaten gewährleisten würden. Allerdings hat die Europäische Kommission diese Vorschläge bislang abgelehnt.

Weiter führt Apple aus, dass durch den DMA Nutzer einem höheren Risiko beim Herunterladen von Apps und bei Zahlungen ausgesetzt sind, da Apple dazu verpflichtet wurde, Sideloading, alternative App-Marktplätze und Zahlungssysteme von Drittanbietern zuzulassen – selbst wenn diese nicht den hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards des App Store entsprechen. Zudem können durch den Dem Porno- und Glücksspiel-Apps auf dem iPhone landen, selbst in Ländern in diesen diese verboten sind.

Apple schreibt

Große Unternehmen stellen weiterhin neue Anfragen, um noch mehr Daten zu sammeln – was das Risiko von Überwachung und Tracking für unsere Nutzer in der EU deutlich erhöht. Unsere Teams haben die damit verbundenen Risiken gegenüber der Europäischen Kommission dargelegt, doch bislang hat sie Datenschutz- und Sicherheitsbedenken nicht als legitimen Grund für die Ablehnung eines Antrags akzeptiert.

Apple ist der Auffassung, dass der DMA zu einer Verschlechterung der Nutzererfahrung für Apple Nutzer in der EU führt. Er setzt sie neuen Risiken aus und stört die einfache, reibungslose Zusammenarbeit ihrer Apple-Produkte. Auch für die EU selbst sieht Apple keine Vorteile. Anstatt durch Innovation im Wettbewerb zu stehen, nutzen bereits erfolgreiche Unternehmen das Gesetz gezielt zu ihrem Vorteil – um mehr Daten von EU-Bürger zu sammeln oder um sich Apples Technologie kostenlos zunutze zu machen.