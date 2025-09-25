Über das Jahr verteilt, macht sich Apple Chef Tim Cook zu Geschäftsreisen in unterschiedliche Länder und Regionen auf. Aktuell verweilt er in Japan und hat niemand geringeres als Pikachu getroffen.
Apple Chef Tim Cook trifft Pikachu während seiner Japan-Reise
Am morgigen Freitag feiert der Apple Store „Apple Ginza“ in Tokio seine große Wiedereröffnung. Dies hat Apple CEO Tim Cook unter anderem zum Anlass genommen, sich auf den Weg nach Japan zu machen. Auf seiner Reise hat der unter anderem die japanische Boyband Number_i sowie den Pokemon-Charakter Pikachu getroffen. Darüberhinaus hat sich Cook mit verschiedenen App Store Entwicklern getroffen und Bandai Namco besucht, um das iPhone-Spiel Dragon Ball Gekishin Squadra auszuprobieren.
Apple Ginza war der erste Apple Store, den das Unternehmen im Jahr 2023 außerhalb der USA eröffnet hat. Apple setzt nach der Renovierung auf sein aktuelles Store Design mit Genius Bar, Pickup-Bereich, Today At Apple Sessions und vieles mehr. Die Boyband mit der sich Apple Chef kürzlich getroffen hat, wird zur Wiedereröffnung des Stores spezielle Topday at Apple Sessions anbieten. Dabei wird unter anderem die Single „U.M.A.“ mit Spatial Audio und Spatial Video erforscht.
Met Pikachu, connected with developers using our software features in amazing ways, and played Dragon Ball Gekishin Squadra at Bandai Namco… Japan is a gamer’s paradise! pic.twitter.com/WIilg7NWrM
— Tim Cook (@tim_cook) September 24, 2025
Zur Einstimmung auf die Wiedereröffnung bietet Apple spezielle Hintergrundbilder für iPhone, iPad und Mac sowie eine kurierte Apple Music Ginza Wiedergabeliste an.
0 Kommentare