Mit Apple Einladungen bietet Apple seit einiger Zeit eine App an, mit der ihr – vereinfacht ausgedrückt – Einladungen verschicken und verwalten könnt. Hierfür stehen ach zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Nun wurde die App auf Version 1.5 gehoben und wieder auf den Stand der Dinge gebracht.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.5 ist da

Apple hat Apple Einladungen in Version 1.5 im App Store veröffentlicht. Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen, sondern machen euch direkt auf die Release-Notes und die Neuerungen aufmerksam.

Die neue Kalendersynchronisierung hilft euch dabei, alle Einladungen automatisch in eurem Kalender zu verfolgen. Innerhalb der App wurden verschiedene Elemente für das neue Liquid Glass Design aktualisiert, um euch ein noch ausdrucksstärkeres und ansprechenderes App-Erlebnis zu bieten. Darüberhinaus gibt es ein neues App-Symbol aus Liquid Glass.

Zum guten Schluss ermöglichen geteilte Alben jetzt die Wiedergabe von Videos direkt in der App „Einladungen“.