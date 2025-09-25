Rund um den Verkaufsstart eines neuen iPhone-Modells gibt es immer irgendein „Gate“. Oftmals wir die Angelegenheit aller heißer gekocht, als sie gegessen wird. Begleitend zum iPhone 17 Pro tauchten Berichte auf, dass die Rückseite der Geräte leicht zerkratzt. Schnell war ein sogenanntes „Scratch-Gate“ ins Leben gerufen.

Zerkratzt das iPhone 17 Pro besonders schnell?

Unter anderem sind einige Beispiele für die Abnutzung von iPhone 17 Pro Modellen anhand von Demo-Geräten in Apple Stores und anderen Einzelhandelspartnern aufgetaucht. Die Markierungen waren größtenteils auf der Rückseite des iPhone 17 Pro enthalten, insbesondere um den MagSafe-Ausschnitt herum.

Gegenüber 9to5Mac hat sich Apple nun zur Angelegenheit geäußert und zu verstehen gegeben, dass die Markierungen durch durch abgenutzte MagSafe-Ständer verursacht wurden, die in einigen Stores verwendet werden. Apple stellte auch klar, dass es sich bei den Markierungen nicht um Kratzer handelt, sondern um Materialübertragung vom MagSafe-Ständer auf das Smartphone. Diese Markierungen lassen sich durch Reinigungsmaßnahmen entfernen. Apple betont, dass es daran arbeitet, diese Probleme in den Stores zu beheben, vermutlich durch den Austausch der abgenutzten MagSafe-Ständer. Andere iPhones, unter anderem die iPhone 16 Modelle sind ebenfalls von dem „Problem“ betroffen.

Verschiedene Tests haben in den letzten Tagen gezeigt, dass die iPhone-Rückseite im Bereich des Kamera-Plateaus etwas anfälliger für Kratzer sei. Auch darauf ging Apple in seinem Statement ein. Demnach würden die Kamera-Plateau-Kanten des iPhone 17 Pro ähnliche Eigenschaften aufweisen wie die Kanten der eloxierten Aluminiumgehäuse bei anderen Apple-Produkten, einschließlich anderer iPhone-Modelle und MacBooks. Obwohl diese Kanten langlebig sind und strengen Tests von Apple unterzogen werden, sagte das Unternehmen, dass im Laufe der Zeit normale Abnutzungen, einschließlich kleiner Abschürfungen, auftreten können.

Im Großen und Ganze könnten die iPhone Air und iPhone 17 Modelle in Haltbarkeitstests überzeugen.