Apple TV+ baut sein Angebot an internationalen Produktionen weiter aus und hat nun einen vielversprechenden französischen Thriller angekündigt. Die Serie mit dem Titel „Traqués“, oder international „The Hunt“, verspricht Hochspannung und eine erstklassige Besetzung. Fans von psychologischen Thrillern sollten sich den Starttermin (3. Dezember) schon einmal im Kalender markieren.

Eine Jagd mit fatalen Folgen

Die Geschichte dreht sich um Franck und seine Freunde, die ihre Wochenenden gerne gemeinsam auf der Jagd verbringen. Ein Ausflug in den Wald nimmt jedoch eine düstere Wendung, als sie auf eine andere Gruppe von Jägern treffen, die ohne ersichtlichen Grund das Feuer auf sie eröffnen. Die Situation eskaliert schnell, und in der Auseinandersetzung wird einer der Angreifer verletzt. Den Freunden gelingt die Flucht, doch sie beschließen, den Vorfall für sich zu behalten. Franck versucht, in sein normales Leben an der Seite seiner Frau Krystel zurückzukehren. Schon bald beschleicht ihn aber das unheimliche Gefühl, dass er und seine Freunde beobachtet und verfolgt werden. Die Jäger von damals scheinen auf Rache aus zu sein.

Für die Umsetzung von „Traqués“ konnte Apple ein beeindruckendes Team gewinnen. Die Hauptrollen spielen Benoît Magimel, der für seine Leistungen bereits in Cannes und mit drei César Awards ausgezeichnet wurde, und die international bekannte Mélanie Laurent, die viele aus Filmen wie „Inglourious Basterds“ kennen könnten. Hinter der Kamera steht mit Cédric Anger ein erfahrener Regisseur. Produziert wird die Serie von Gaumont, jenem Studio, das bereits mit dem weltweiten Hit „Lupin“ sein Gespür für packende Geschichten bewiesen hat.

„The Hunt“ auf Apple TV+

„The Hunt“ („Traqués“) startet weltweit am 3. Dezember 2025 auf Apple TV+ mit den ersten beiden Episoden. Danach folgt wöchentlich jeden Mittwoch eine neue Folge bis zum Finale am 31. Dezember. Die Serie reiht sich ein in eine wachsende Liste an französischen Produktionen auf Apple TV+, zu denen unter anderem das Drama „Drops of God“ und der Spionagethriller „Liaison“ gehören.