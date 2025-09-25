Vor über einem Jahr wurde bekannt, dass Apple TV+ die dritte Staffel zu „Loot“ (im Deutschen hört die Serie auf den Namen „Reich!“) in Auftrag gegeben hat. Seit ein paar Monaten wissen wir auch bereits, dass die Fortsetzung am 15. Oktober 2025 startet. Wenige Woche vorher schicken die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer ins Rennen.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Loot – Staffel 3“

Apples Original-Serie „Loot“ startet mit vollem Einsatz in die dritte Staffel und bietet einen Vorgeschmack darauf, was Molly Wells und ihre Cren in dieser Staffel vorhaben. Unter der Leitung der sechsfachen Emmy-Preisträgerin und ausführenden Produzentin Maya Rudolph feiert die dritte Staffel von „Loot“ mit mit den ersten beiden Folgen der zehnteiligen dritten Staffel am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, ihre Premiere auf Apple TV+. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 10. Dezember neue Episoden.

In „Loot“ begibt sich Molly Wells (Rudolph) auf eine Reise der Selbstfindung, nachdem sie von ihrem wohlhabenden Ehemann John Novak (Adam Scott), einem Milliardär aus dem Technologiesektor, nach 20-jähriger Ehe eine Scheidungsabfindung in Höhe von 87 Milliarden Dollar erhalten hat. Sie blüht in ihrer Rolle als Leiterin ihrer philanthropischen Organisation, der Wells Foundation, auf.

Molly hat den Jet für die dritte Staffel gelandet, nachdem sie im Finale der zweiten Staffel zusammen mit ihrem vertrauten Assistenten Nicholas (Joel Kim Booster) Mollys Privatjet bestiegen und ihm den Auftrag gab, sie so weit weg wie möglich zu bringen, nachdem ihre Milliardärskollegen ihr verstärktes philanthropisches Engagement kritisiert hatten und ihrem unangenehmer Austausch mit ihrem Kollegen Arthur (Nat Faxon).