Intel, der einstige Hauptlieferant für Apples Mac-Prozessoren, klopft einem Bericht von Bloomberg zufolge wieder in Cupertino an. Diesmal geht es jedoch nicht um die Lieferung von Chips, sondern um eine direkte finanzielle Beteiligung von Apple am strauchelnden Halbleitergiganten. Das Anliegen kommt nur wenige Jahre, nachdem Apple mit der Entwicklung eigener Prozessoren einen klaren Schlussstrich unter die langjährige Zusammenarbeit gezogen hatte.

Ein nationales Anliegen

Intels Suche nach potenten Investoren hat einen konkreten Hintergrund. Die US-Regierung hat die heimische Chipfertigung zu einer strategischen Priorität erklärt, um die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern zu reduzieren. Der politische Rückenwind hat Intel bereits prominente Unterstützer beschert. Große Namen wie Nvidia und die SoftBank Group sind mit milliardenschweren Investitionen an Bord und selbst die US-Regierung hat sich unlängst einen bedeutenden Anteil am Unternehmen gesichert. Apple war in dieser Runde bisher auffallend abwesend, doch das könnte sich bald ändern.

Intels Suche nach Relevanz

Man muss ehrlich sein, Intel hat in den letzten zehn Jahren an Innovationskraft verloren. Das Unternehmen verpasste erst die Smartphone-Revolution und geriet danach auch im PC-Markt ins Hintertreffen. Zu guter Letzt verpasste der Chiphersteller den Startschuss im KI-Wettrennen.

Intels technologischer Rückstand war einer der Hauptgründe für Apples Abkehr und den Wechsel zu den eigenen leistungsstarken Apple Silicon Chips. Dennoch ist Intel nach wie vor ein Gigant, der unzählige Computer und andere Produkte mit seinen Prozessoren ausstattet. Die letzten Quartalszahlen zeichneten jedoch oft ein düsteres Bild. Eine Investition von Apple wäre daher mehr als nur eine Finanzspritze. Es wäre ein Vertrauensbeweis und ein klares Signal an den Markt.

Apples strategisches Kalkül

Für Apple könnte ein solcher Schritt aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Tim Cook ist bekannt dafür, pragmatische Entscheidungen zu treffen, die sowohl dem Unternehmen als auch den politischen Erwartungen gerecht werden. Eine Investition in die amerikanische Chipindustrie würde in diese Strategie passen. Frühere Gerüchte deuteten bereits darauf hin, dass Apple ein Interesse daran haben könnte, Intels Fabriken in den USA für die Produktion eigener Chips zu nutzen.

Allerdings gibt es auch gute Gründe, die gegen ein solches Engagement sprechen. Intel hinkt technologisch seit Jahren hinterher, während Apple mit seinen eigenen Chips neue Maßstäbe setzt. Eine Investition in einen Konkurrenten, der technologisch im Rückstand ist, könnte als widersprüchlich angesehen werden. Zudem geht Apple traditionell sehr überlegt mit seinen finanziellen Mitteln um. Ein milliardenschweres Investment in ein Unternehmen, dessen Zukunft unsicher ist, birgt erhebliche Risiken. Es stellt sich die Frage, ob Apple sein Kapital nicht lieber in die eigene Forschung investieren sollte, anstatt einem alten Rivalen zu helfen. Ob es zu einer Einigung kommt, steht also noch in den Sternen.