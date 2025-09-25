Habt ihr genug von langsamen iTunes-Backups, ständigen Fehlern, dem begrenzten iCloud-Speicherplatz oder dem Finder? Dann solltet ihr einen Blick auf den DearMob iPhone Manager werfen. Dieser bietet euch eine schnellere, intelligentere und flexiblere Möglichkeit zum Sichern und Übertragen eurer iPhone-Daten. Er bleibt zuverlässig auf dem neuesten Stand, unterstützt bereits das neueste iOS 26 und ist vollständig kompatibel mit iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max.

Aktuell und nur für begrenzte Zeit, könnt ihr euch einen kostenlosen DearMob-Lizenzcode sichern. Außerdem erhalten Sie 19 Premium-Mediensoftware-Tools kostenlos, darunter KI-Video-/Bildverbesserung, Videokonverter, Downloader, PDF-Editor, Datenmanager und mehr.

Möchtet ihr alternativ die Vollverison von DearMob mit zahlreichen weiteren Funktionen sichern, so erhaltet ihr aktuell 62 Prozent Rabatt und freut euch zusätzlich über drei weitere inkludierte Apps (u.a. VideoProc Vlogger).

Ist DearMob iPhone Manager nützlich?

Wer schon einmal versucht hat, sein iPhone mit iTunes oder dem Finder lokal zu sichern, kann schonmal von der langen Wartezeit genervt sein und überspringt den Backup-Vorgang. Wer das Ganze etwas beschleunigen möchte, findet mit dem DearMob iPhone Manager ein Tool, welches Daten schnell vom iPhone auf den Computer überträgt.

Können alle Dateien auf dem iPhone gesichert werden?

DearMob iPhone Manager bietet zahlreiche Backup-Optionen. Das Tool kann alles auf eurem iPhone sichern: Fotos, Musik, Videos, Kontakte, Bücher, Sounds, Apps, SMS-Nachrichten, Kalender, Lesezeichen und mehr. Es kann sogar Dateien von eurem iPhone lesen und auf eurem Computer sichern, sodass ihr euch keine Sorgen mehr über zu wenig iCloud-Speicherplatz machen müsst.

Wie schnell ist die Sicherung?

DearMob führt lokale Backups mit hoher Geschwindigkeit durch. Das Tool überträgt 100 4K-Fotos in nur 8 Sekunden oder einen 1-GB-Film in weniger als einer Minute. Ihr spart noch mehr Zeit, indem ihr nur das sichert, was ihr benötigt, z. B. nur Fotos. Ihr könnt langsame iCloud-Uploads vollständig vermeiden, da alles direkt über eine drahtgebundene Verbindung erfolgt.

Zeitlich begrenztes Gewinnspiel & Rabattangebot

Nehmt am kostenlosen Gewinnspiel teil und erhaltet zusätzlich 19 Premium-Mediensoftwarepakete für die Foto-, Video-, PDF- und Audiobearbeitung. Oder sichert euch 62 Prozent Rabatt auf die Dearmob Lifetime-Version + 3 kostenlose Mediensoftwarepakete als Bonusgeschenk:

MacBooster 6-Monats-Lizenz – Bereiniget Junk-Dateien und entfernt Mac-Malware.

NTFS für Mac – Voller Lese-/Schreibzugriff auf NTFS-Laufwerke auf dem Mac.

VideoProc Vlogger – Intuitive und leistungsstarke Videobearbeitungssoftware.

Hauptfunktionen von DearMob iPhone Manager

Stapel- und selektive Fotoverwaltung – ohne iTunes Finder und iCloud

Mit DearMob iPhone Manager könnt ihr Fotos stapelweise übertragen und verwalten, egal ob alle auf einmal oder selektiv. Die Originalqualität bleibt erhalten und Exif-Daten wie Geotags bleiben ebenfalls erhalten. Bearbeitete Fotos werden in zwei Versionen exportiert – Original und bearbeitet –, sodass kein Datenverlust besteht. Eure Albumstruktur bleibt auf eurem Computer erhalten, sodass ihr Fotos einfach nach Album, Datum, Monat oder Jahr finden könnt.

Blitzschnell: Übertragt bis zu 10.000 Fotos in nur 2 Minuten.

Vollständige Formatunterstützung: HEIC, JPEG, GIF, BMP, Live Photos, Burst, HDR und RAW.

HEIC automatisch in JPEG konvertieren für perfekte PC-Wiedergabe.

Metadaten während der Übertragung erhalten.

Fotos aus mehreren Alben einfach auswählen und verwalten.

Fotos direkt von eurem iPhone löschen, um Speicherplatz freizugeben.

So sichert ihr iPhone-/iPad-Fotos schnell und einfach

Schritt 1: Startet DearMob iPhone Manager auf dem Mac. Verbindet euer iOS/iPadOS-Gerät mit eurem Mac.

Schritt 2: Klickt auf „Foto übertragen“ und wählt die Fotos aus, die ihr auf euren Mac übertragen möchtet. Klickt auf „Exportieren“. Die Fotos werden dann auf eurem lokalen Laufwerk angezeigt.

Flexible und verschlüsselte Video- und Filmmediensicherung

Übertragt Videos im 4K-, HDR- und Kinomodus in Sekundenschnelle – direkt aus eurer Fotos-, Nachrichten- oder Dateien-App. Konvertiert Nicht-Apple-Formate in MOV/MP4. Spart Speicherplatz, indem ihr große Dateien ohne Qualitätsverlust um bis zu 50 Prozent komprimiert.

Übertragt ganze Mediatheken oder nur ausgewählte Videos.

Ultraschnelle Übertragungen mit bis zu 60 MB/s – sogar für 4K/8K-Aufnahmen

Komprimiert Videos über 1 GB effizient

Konvertiert Apple-inkompatible Videoformate in Apple-freundliches MOV/MP4.

Militärische Verschlüsselung mit Passwortschutz

Musikverwaltung, Backup und Klingelton-Erstellung

Sichert eure gesamte Musik-Mediathek, verwaltt Wiedergabelisten und erstellt sogar eigene Klingeltöne – ganz ohne iTunes oder Finder. Die App unterstützt alle Arten von Musikdateien, darunter MP3/AAC-Titel, CD-Songs und heruntergeladene Inhalte von YouTube – für eine unkomplizierte Musikverwaltung. Und noch besser: Erstellt Klingeltöne aus iPhone-Songs oder Musik eurer Wahl.

Vollständige Unterstützung: MP3, AAC, M4A, FLAC, WAV, WMA, OGG und mehr

Übertragt Musik von CDs, YouTube-Downloads und anderen Quellen

Erstellt und installiert eigene Klingeltöne direkt auf eurem iPhone

Bearbeitet ID3-Tags, organisiert Wiedergabelisten und löschet Songs in großem Umfang

Volle Kontrolle über eure Backups

Ob ihr alle eure Fotos und Videos sichern, ausgewählte Dateien verschieben oder ganze Ordner auf ein anderes iPhone oder iPad migrieren möchtet – DearMob erledigt das für euch. Ihr könnt Backups 1:1 auf externen Laufwerken, USB-Sticks, CD-RWs oder NAS-Geräten speichern und sogar mehrere Kopien erstellen, ohne vorherige zu überschreiben. Das Verschieben eurer Backups auf eine größere Festplatte oder das Archivieren vor einem iOS-Update ist spielend einfach Die ursprüngliche Qualität und Metadaten eurer Dateien bleiben dabei stets erhalten.

Weitere Funktionen findet ihr auf der offiziellen DearMob iPhone Manager-Website.

Zeitlich begrenztes Lizenz-Geschenk und 62 Prozent Rabatt auf die LIfetime-Verison

Bereit, die Daten eures bisherigen Gerätes für euer neues iPhone oder iPad zu sichern? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür mit DearMob iPhone Manager. DearMob iPhone Manager ist sowohl für PC als auch für Mac verfügbar. Solltet ihr Interesse an dem Tool haben, so solltet ihr euch den zeitlich begrenzten Rabatt nicht entgehen lassen.