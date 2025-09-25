TomTom meldet sich mit einer interessanten Neuerung im Bereich der Verkehrswarnsysteme zurück. Unter dem Namen „Tom by TomTom“ stellte der Navigationsspezialist heute eine durchdachte Kombination aus Hardware und App vor, die Autofahrer mit Echtzeitdaten versorgt und dabei einen erfrischend minimalistischen Ansatz verfolgt.

Neues Warnsystem von TomTom

Das kleine Gerät verzichtet bewusst auf ein Display oder eine Sprachausgabe. Stattdessen kommuniziert es über farbige Lichtsignale und prägnante Töne mit dem Fahrer. Hierbei soll die Aufmerksamkeit vollständig auf der Straße bleiben, ohne durch ablenkende Bildschirmanzeigen gestört zu werden.

Das System warnt vor relevanten Ereignissen wie Geschwindigkeitskontrollen, Staus oder Baustellen und aktiviert sich automatisch bei Fahrtbeginn. Die Art der Warnung lässt sich dabei direkt an der Farbe und der Tonfolge erkennen.

Damit der Warner seine Arbeit verrichten kann, läuft die kostenlose TomTom-App unbemerkt im Hintergrund des Smartphones. Sie liefert kontinuierlich die notwendigen Verkehrsdaten an das Gerät. Wer eine geplante Route verfolgen möchte, kann die App zusätzlich als vollwertiges Navigationssystem nutzen.

Für die Zuverlässigkeit der Informationen greift TomTom auf einen riesigen Datenpool von mehreren hundert Millionen eingesetzten TomTom-Geräten weltweit zurück. Diese Daten werden permanent analysiert, um Kartenmaterial, Verkehrsprognosen und Tempolimits aktuell zu halten. Die App steht für iOS sowie Android kostenfrei bereit. Das dazugehörige Gerät kann für 79,99 Euro direkt beim Hersteller bestellt werden und ist ab Oktober auch im Handel erhältlich.