Der ikonische Apple Store im Tokioter Einkaufsviertel Ginza feierte am vergangenen Freitag seine große Wiedereröffnung und zog tausende begeisterte Besucher an. An dem Ort begann vor über zwanzig Jahren die Retail-Geschichte von Apple in Japan mit dem ersten Store außerhalb der USA. Jetzt kehrt Apple Ginza in einem völlig neu gestalteten, vierstöckigen Design zurück.

Apple Ginza

Apple Ginza ist mehr als nur ein Geschäft. Die Architektur ehrt die lange Verbindung zu Japan und präsentiert gleichzeitig die neuesten technologischen Innovationen. Um die Wiedereröffnung zu feiern, bietet der Store eine exklusive Today at Apple Spotlight Session in Zusammenarbeit mit der japanischen Supergroup Number_i. In diesem Workshop erkunden die Teilnehmer die Möglichkeiten von 3D-Audio und räumlichem Video anhand der Single „U.M.A.“. Dieses Erlebnis ist zunächst nur in Ginza verfügbar, bevor es ab dem 11. Oktober auch in anderen japanischen Stores angeboten wird.

Besucher können in den neu gestalteten Räumlichkeiten die gesamte Produktpalette von Apple entdecken und ausprobieren. Dazu gehört die brandneue iPhone 17 Familie mit dem iPhone Air, iPhone 17 Pro und Pro Max. Auch die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 und die Apple Watch SE 3 sind vor Ort verfügbar. Das Angebot wird durch die neuen AirPods Pro 3 und passendes Zubehör wie den iPhone Air Bumper, das MagSafe Case und den praktischen Crossbody Strap ergänzt. Zur Feier des Tages gibt es zudem eine limitierte Sonderedition der Apple Gift Card, die exklusiv in diesem Store erhältlich ist.